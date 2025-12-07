Örömködik a tiszás propaganda (444), hogy a “panaszkodók” miatt nem vetíti többet a Cinema City a filmek előtt a kormány anyák SZJA-mentességéről szóló hirdetését. Mindezt arra a baloldali véleményelnyomásnak a hatására kénytelen tenni a mozihálózat, amelyet a már évek óta ismert aHang kezdeményezett, miután a baloldali propagandalapok sorra hozták le a hírt, hogy ezzel szörnyű dologgal kellett szembesülnie néhány mindenszaristának, miután elköltöttek sok ezer forintot egy mozifilmre, s mielőtt megnézték volna azt. Egészen felháborító!

A valóság nem propaganda - Itt a válasz a Cinema City becsicskulására

A szokásos menetet láthattuk tehát: egy szektás mindenszarista jelezte a NEMHÁLÓZAT 444-nek, hogy szörnyű dolgot látott, majd a NEMHELÓZAT propaganda cikkezett róla, majd a NEMHÁLÓZAT petíció írók kampányt indítottak és nyomást gyakoroltak. És a NEMHÁLÓZAT baloldali propaganda most azt hiszi győzött. Pedig nagyon nem.

A helyzet az, hogy reklám ide vagy oda, sok-sok ezer édesanya SZJA-mentes már évek óta és még többen SZJA-mentesek lettek idén ősztől, avagy több pénz marad a zsebükben, mint eddig. Ez az a valóság, amit tagadhatnak akármeddig a NEMHÁLÓZAT propagandalapok firkászai, akkor is valóság marad. A jelenlegi Magyarország valósága az, hogy az édesanyákat megbecsüljük, nem megnehezítjük az életüket, csak azért mert elég bátrak voltak ahhoz, hogy gyermeket vállaljanak, hanem megkönnyítjük a dolgukat azzal, hogy támogatást kapnak mindazok, akik nem a mindenszarizmussal vannak elfoglalva a Facebookon null huszonnégy, hanem építik az életüket, dolgoznak, tanulnak, gyermeket vállalnak és élnek. Nem a mátrixban, hanem a valóságban. Aki így tesz, az tudja, hogy az anyák SZJA-mentessége nem “kormánypropaganda”, hanem a valóság. A Cinema City most becsicskult, de mi, akik még érzékelik a valóságot, nem fogunk.