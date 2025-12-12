Szekta-magyar szótár, az érthetőség kedvéért

Szarban van a Tisza-szekta, meg úgy általában az ellenzék. Ezért van a Szőlő utcai balhé is, mert ők is érzik, hogy kétségbeesetten bele kell kapaszkodni valamibe, amitől azt remélik, hogy eltereli a figyelmet a kormány és a miniszterelnök sikereiről, és amivel tovább lehet hergelni a magyarokat, hátha még választás előtt lesz egy Majdan tér. Mert ez az egyetlen remény a szekta számára, hogy ne kelljen esetleg elviselni egy csúfos április buktát.

A remélt siker kedvéért a szekta új valóságot teremtett, amit a hipnotizált hívek el is hisznek. Éppen ezért készítettünk egy rövid szektás-magyar szótárat, hogy könnyebben tudjuk értelmezni, hogy mire gondolnak, amikor valamit mondnak. Majdn teret akar a szekta - Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség Íme a szekta-szótár Állami gondozott árva gyerekek = fiatalkorú bűnözők

= fiatalkorú bűnözők Árvaház = fiatalkorúak börtöne

= fiatalkorúak börtöne Pedofília = áthúznak egy bűnöző fiatalt egy asztalon, az előzmények nem ismertek, meg a Klára azt állítja, hogy fel kell oszlatni a parlamentet.

= áthúznak egy bűnöző fiatalt egy asztalon, az előzmények nem ismertek, meg a Klára azt állítja, hogy fel kell oszlatni a parlamentet. Akasszuk fel = szeretetországot építünk

= szeretetországot építünk Demokrácia = elvesszük azoknak a pénzét, akik keményen megdolgoztak érte, majd szétosztjuk azt magunk között

= elvesszük azoknak a pénzét, akik keményen megdolgoztak érte, majd szétosztjuk azt magunk között Béke = segítsünk egy háborút pénzzel és fegyverrel, hogy még többen haljanak meg

= segítsünk egy háborút pénzzel és fegyverrel, hogy még többen haljanak meg A kormány lop = 3%-os hitel, lakhatási támogatás, SZJA-mentesség, 14. havi nyugdíj, ingyen tankönyv, adókedvezmény, plusz aranytartalék, minimálbér-emelés stb.

= 3%-os hitel, lakhatási támogatás, SZJA-mentesség, 14. havi nyugdíj, ingyen tankönyv, adókedvezmény, plusz aranytartalék, minimálbér-emelés stb. Zsolti bácsi = nagyon kétségbe vagyunk esve, mert szarul állunk, és fognak minket Brüsszelből, de most mi van Zsolti bácsival?

= nagyon kétségbe vagyunk esve, mert szarul állunk, és fognak minket Brüsszelből, de most mi van Zsolti bácsival? Rúbel ribanc = 4 éve segítjük Ukrajnát, befogadjuk a menekülteket, kiállunk a szuverenitásunk mellett, rá akarjuk venni őket a tárgyalásra, békét akarunk, áramot adunk, gázolajat adunk

= 4 éve segítjük Ukrajnát, befogadjuk a menekülteket, kiállunk a szuverenitásunk mellett, rá akarjuk venni őket a tárgyalásra, békét akarunk, áramot adunk, gázolajat adunk Gyermekvédelem = Lakatos Márk pedofilügye már elévült, tehát meg sem történt

= Lakatos Márk pedofilügye már elévült, tehát meg sem történt Sajtószabadság = börtönben lesz mindenki, aki olyat ír le, ami Magyar Péternek nem tetszik, addig is újságírókat lökdösünk, és rájuk uszítjuk a komcsi szektát

Igazság = az általunk vélt “jó” érdekében megöljük, ellehetetlenítjük, földönfutóvá tesszük azokat, akik bármit máshogy gondolnak, mint mi

= az általunk vélt “jó” érdekében megöljük, ellehetetlenítjük, földönfutóvá tesszük azokat, akik bármit máshogy gondolnak, mint mi Család = egy nő, aki férfi volt, és egy férfi, aki nőnek vallja magát, örökbe fogad egy kutyát, akit vegán kajával etetnek, és emiatt szerintük jogosultak a babaváróra

= egy nő, aki férfi volt, és egy férfi, aki nőnek vallja magát, örökbe fogad egy kutyát, akit vegán kajával etetnek, és emiatt szerintük jogosultak a babaváróra Tönkretett a kormány = csendben elfogadom az összes támogatást, élvezem a jólétet, és egy 5 rongyos avokádós-rumos kávé mellől szidom a Tiborczot

= csendben elfogadom az összes támogatást, élvezem a jólétet, és egy 5 rongyos avokádós-rumos kávé mellől szidom a Tiborczot Gyermekvédelem = nem tudok róla semmit, nem értek hozzá, nincs tapasztalatom, de a Facebookon valaki azt írta, hogy szar, meg rossz, mert Orbán, ezért évente egyszer kimegyek miatta tüntetni; jobb nem lesz, de legalább mondhatom, hogy kimentem tüntetni, áradjon

= nem tudok róla semmit, nem értek hozzá, nincs tapasztalatom, de a Facebookon valaki azt írta, hogy szar, meg rossz, mert Orbán, ezért évente egyszer kimegyek miatta tüntetni; jobb nem lesz, de legalább mondhatom, hogy kimentem tüntetni, áradjon Oktatás = szinte ugyanez

= szinte ugyanez Tönkretette a Zorbán az egészségügyet = akkor is szar, ha megmentették az életem; ha van WC-papír, akkor sincs, mert Orbán ellopta, és amúgy várni kell, szóval egy szar

Kivéreztették Budapestet = 19-ben leszavaztam egy vesztesre, majd kiköltöztem az agglomerációba, mert élhetetlen lett a főváros; majd ott is leszavazok ugyanazokra, de közben Teslám van. Egyébként meg elfogyott a pénz, és ahogy nekem, Budapestnek is az jár, még akkor is, ha másoktól kell elvenni.

