Ez a szilveszteri buli 30-án ért véget

Az esemény a nyolcvanas évek második felében szerveződött, akkor amikor már érezni lehetett a rendszerváltás előszelét. A reménybeli buli helyszínét is ennek köszönhettük, ugyanis a helyi állami gazdaság rendelkezett egy olyan “vadászházzal”, amelyet kifejezetten az elvtársak, a megyei elvtársak igényei szerint alakítottak ki. Sajnálatos módon azonban az elvtársak nem észlelték megfelelő pontossággal az idők változását és az előző szilveszterkor is olyan bulit tartottak a vadászkastélynak is nevezhető épületben, amelyet a korábbi években nem csak alkalomhoz kötötten szoktak.

Szilveszteri buli 1973. Még a nyolcvanas évek végén is hasonlóak voltak. (Fortepan, adományozó: Erky Nagy Tibor

Az elvtársaknak túl jól sikerült a szilveszter

Hallomás, vagyis a falubeli pletykák alapján a rendezvényt bacchanália és orgia keverékeként lehetett a legjobban leírni. Bizonyos részleteket némely résztvevők kifecsegtek, dühös férjek, akiknek a felesége volt már nélkülük a kastély vendége, feleségek, akik most tudták meg, hogy milyen egyéb jelentései lehetnek a “továbbképzés” kifejezésnek, ha azt ott tartják, igen komoly botrányt kavartak, még a megyei napilap is célozgatott bizonyos elhajlásokra. Ebből kifolyólag valahogy senki nem foglalta le a megyei elitből a helyet és az egyik lány apukája, aki a gazdaságban dolgozott, igen jutányos áron megszerezte nekünk 30-ra és 31-re.

A lányok nem óhajtottak kétszer kint aludni, ezért az a terv született, hogy a fiúk előző nap kimennek, felfűtik a házat(fűtő csak az elvtársaknak járt), mert azt kell, és másnapra, mire a lányok érkeznek, megcsinálják a pörköltet, meg a sülteket, amelyek szilveszterkor az asztalra kerülnek. Miután én még vizsgáztam 30-án, rám hárult az a feladat, hogy a lányokat az egyik lány apukájának Ladájával a helyszínre fuvarozzam. Emlékeim szerint az új állapotúnak tűnő Lada 1600-as tulajdonosa, mintegy negyed órán keresztül ellenőrizte, hogy tudok-e vezetni és óvni fogom az autóját. Ahhoz nem volt hozzáfűzni valója, hogy az egyébként szemrevaló leányát is óvni kellene egy rakás kiéhezett húszéves fiú között (akkoriban még minden húszéves férfi kiéhezett volt).