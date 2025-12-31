Ez a szilveszteri buli 30-án ért véget

Az esemény a nyolcvanas évek második felében szerveződött, akkor amikor már érezni lehetett a rendszerváltás előszelét. A reménybeli buli helyszínét is ennek köszönhettük, ugyanis a helyi állami gazdaság rendelkezett egy olyan “vadászházzal”, amelyet kifejezetten az elvtársak, a megyei elvtársak igényei szerint alakítottak ki. Sajnálatos módon azonban az elvtársak nem észlelték megfelelő pontossággal az idők változását és az előző szilveszterkor is olyan bulit tartottak a vadászkastélynak is nevezhető épületben, amelyet a korábbi években nem csak alkalomhoz kötötten szoktak.
Az elvtársaknak túl jól sikerült a szilveszter
Hallomás, vagyis a falubeli pletykák alapján a rendezvényt bacchanália és orgia keverékeként lehetett a legjobban leírni. Bizonyos részleteket némely résztvevők kifecsegtek, dühös férjek, akiknek a felesége volt már nélkülük a kastély vendége, feleségek, akik most tudták meg, hogy milyen egyéb jelentései lehetnek a “továbbképzés” kifejezésnek, ha azt ott tartják, igen komoly botrányt kavartak, még a megyei napilap is célozgatott bizonyos elhajlásokra. Ebből kifolyólag valahogy senki nem foglalta le a megyei elitből a helyet és az egyik lány apukája, aki a gazdaságban dolgozott, igen jutányos áron megszerezte nekünk 30-ra és 31-re.
A lányok nem óhajtottak kétszer kint aludni, ezért az a terv született, hogy a fiúk előző nap kimennek, felfűtik a házat(fűtő csak az elvtársaknak járt), mert azt kell, és másnapra, mire a lányok érkeznek, megcsinálják a pörköltet, meg a sülteket, amelyek szilveszterkor az asztalra kerülnek. Miután én még vizsgáztam 30-án, rám hárult az a feladat, hogy a lányokat az egyik lány apukájának Ladájával a helyszínre fuvarozzam. Emlékeim szerint az új állapotúnak tűnő Lada 1600-as tulajdonosa, mintegy negyed órán keresztül ellenőrizte, hogy tudok-e vezetni és óvni fogom az autóját. Ahhoz nem volt hozzáfűzni valója, hogy az egyébként szemrevaló leányát is óvni kellene egy rakás kiéhezett húszéves fiú között (akkoriban még minden húszéves férfi kiéhezett volt).
Már az gyanús volt, amikor bekanyarodtunk a ház előtti parkolóba, egyszerre a további öt lányt szállító másik Ladával, hogy nem füstöl a kémény. A lányok nem fogtak gyanút, nekem azonban feltűnt, hogy nincsenek életjelek. Se lámpafény, se zene. Felmentünk a kétszárnyú bejárathoz vezető széles lépcsőn, és a csicsergő lánycsapattal a hátam mögött beléptünk a nagyterembe, amely a földszintet uralta.
Első levegővételre azt érezte az ember, hogy a teremben az előző szellőztetés óta elszívtak vagy 25 doboz cigarettát, illetve valaki néhány Csongor (aki tudja miről beszélek, az egyből érti a helyzet drámaiságát) szivart is elhasznált. Soha még nem voltam ennyire oxigénszegény környezetben, még az is felrémlett bennem, hogy tűz volt korábban. Az egyik lány megtalálta a villanykacsolót. A szmogon át megláttuk a helyet a maga valójában. Életjeleket azért mutató férfiak hevertek mindenfelé, a kandalló előtti szőnyegen, az egyik asztalon, a székeken és fotelokban. Mindenütt csikkek, üres üvegek, töröttek is, vörösbor és sör szétlocsolva. A rövid nyomozás megállapította, hogy a fiúkat magával ragadta a hely szelleme és az összes létező piát megitták, beleértve a lányoknak szánt édes italokat is (ezek extra fejfájást okoztak akkoriban). Az összes kenyér megsemmisült, mert valamivel leöntötték, a pörkölt és a sültek elszenesedtek, a két földszinti mosdó több órás takarítást igényelt volna. És körülbelül öt fok volt az egész házban. Amikor az összes információ szétszivárgott a lányok agyában, az az öt, akinek a pasija az éppen felébredni próbáló másnapos lumpenek közt volt, az egyszerre kezdett el veszekedni. A másik háromból kettő általában fejezte ki a nemtetszését, a harmadik meg engem kezdett el nézegetni.
Menekülésképpen felmentem az emeletre körbenézni, megállapítottam, hogy az elvtársak tudnak élni, én addig akkora tükröket hálószobákban még nem láttam. Nekem ennyi emlékkel kellett beérnem. Az egyik lány utánam jött és közölte, hogy azonnal távozunk. Nem volt rá okom, hogy ellenkezzem, takarításon kívül itt semmi másra nem tűnt esély. Kihatoltam a friss levegőre az elkeseredett arcú fiúk között és már indultunk is.
Visszamentünk a faluba és kerestünk egy olyan házibulit, ahol még örültek volna kilenc lánynak. Mint kiderült, mindegyikben örültek volna, úgyhogy többen meg is sértődtek, hogy nem hozzájuk mentünk. Soha rosszabb szilvesztert, remélem megérte, hogy nem politizáltunk.