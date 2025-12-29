Nem Szily Nórát kell megvédeni, hanem a tőle segítséget kérőket

Szily Nóra újságírónak és pszichológusnak mondja magát. A Magyar Péterrel készített, minimum alákérdezős interjú után kijelenthetjük, hogy saját magát oldozta fel a két szakma tisztességes gyakorlása alól. Nem, nem azért mert nyíltan odaállt a Tisza Párt mögé. Sokkal nagyobb baj az, hogy egy gyűlölködő, fenyegetést fenyegetésre halmozó nárcisztikus despotát próbált feltüntetni érző szívű, családcentrikus hősként. Újságíró ilyen bolsevik típusú interjút nem csinál, egy valamire való pszichológus pedig tökéletesen tudja, hogy a beszélgetőtárs hamis színben feltüntetése több mint hiba, súlyos bűn. Szily Nórának egyik akadályt sem sikerült átlépnie.

Szily Nóra beárazta magát a Magyar Péterrel készített interjúval.

Szily Nóra, a zsebmessiás mentőöve

Szép feladat persze az, hogy Caligula romlott és őrült alakjából Don Quijotét faragjon valaki, de egyrészt nincs értelme, másrészt erkölcsileg teljesen elfogadhatatlan. Szily olyan önsimogatásokon van túl, hogy láthatóan maradt a tarsolyban néhány szép gesztus Magyar Péter számára is. Ha ennyire nem látja a saját családját is megalázó, eszement darálóként funkcionáló pártvezér problémáit, akkor is baj van, ha látja és elkendőzi, még rosszabb a helyzet. Szily Nóra azt mondja magáról, hogy

Több ezer beszélgetés élményén át kikristályosodott bennem, hogy a látszásnál sokkal fontosabb a láttatás.

Hát, ezt észrevettük. Magyar Péterről is valami olyasmit akart láttatni, aminek a valósághoz semmi köze. Ám egy ilyen embert félisteni személyiségjegyekkel felruházni még betegesebb cselekedet volt, ehhez asszisztálni pedig a "hányinger" kategória kimerítését jelentette. Szily vezetett egy műsort, aminek Lélekbúvár volt a neve, az újságíró-pszichológusok gyöngye pedig azt is elmondta magáról, hogy

Visszakanyarodtam a „gyökereimhez” – a pszichológiához, a coachinghoz – és azóta folyamatosan képzem is magam. Foglalkozom személyiség- és kommunikációs fejlesztéssel. Emellett előadásokat, workshopokat tartok, melyekbe a tanult módszereken kívül szakmai tapasztalataimat és az életem eszenciáit raktam bele.

Ehhez csak két dolgot lehet hozzátenni: egyrészt, aki ezek után embereknek ad pszichológiai és személyiségfejlesztési tanácsot, attól az Isten mentsen meg mindenkit, másrészt, az eszencia szót két SZ betűvel írják. További sok sikert a szektában, jó helyre kerültél, Szily Nóra.