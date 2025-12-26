Tehát az a helyzet, hogy mi vagyunk a tájékozatlanok szerint a “pedofideszesek”, mert az Orbán-kormány alatt bukott le az előző adminisztráció alatt diplomatává tett Kaleta Gábor, aki azoktól a bíróktól kapott felháborítóan kevés büntetést, akik amúgy a kormány ellen tüntetnek, s akik közül jó páran lebuktak azzal, hogy letöltötték a Tisza appot. Nem furcsa? Minket “pedofideszeznek” azok, akiknek a szemük sem rebbent azoknál a híreknél, amikor lehoztuk, hogy felnőtt férfiak, akik félelmetesen ronda sminkekben nőket játszanak, külföldön már az ovikban mutogatják magukat a gyerekeknek. Mi többek között ez ellen is felszólaltunk, ti kussoltatok. Most meg olvasom, hogy a Magyar Péter szerint Lakatos Márkról nem is mondták ki a hatóságok, hogy megrontott volna egy 13 éves gyermeket annak idején. Mondjuk ez egy ordas nagy hazugság. Magyar Péter szektája “pedofideszezik” minket, miközben Nagy Ervin bácsi egyik legjobb barátjáról kimondták, hogy 13 éves gyermeket RONTOTT MEG. Erről - bárki bármit is hazudozik - papír van. Senki nem határolódott el a havertól, a “gyermekvédő” influenszerek még mindig kussolnak. A tények úgy tűnik nem érik el az ingerküszöbüket.

A tények nem zavarják a mocskolódókat / Fotó: Facebook

Tények és a mocskolódás

És akkor jön a nagy bátor DPK-s “bekérdező”, aki megkérdezi Orbánt meg Lázárt, hogy miért nem védik meg az összes gyermeket a Földön, s amikor a miniszter meg a kormányfő tételesen elmondják, hogy megelőzni nem tudják, de büntetni viszont igen a bűncselekményeket, akkor a “bátor harcos” megsüketül és a választ már nem hallja meg. Merthogy tények és számok vannak arra nézve, hogy hány bizonyítottan pedofil állat került börtönbe 2010 óta, s ez annak köszönhető, hogy most valóban el is kapják és meg is büntetik őket. Lehet, hogy nem életfogytiglant kapnak, de miután ezek a férgek kikerülnek a rácsok mögül, a nyilvános pedofil nyilvántartás mellett “sok sikert” kívánunk nekik a társadalomba való beilleszkedéshez. Ugye.

Szóval nem tudom az-e a "pedofilmosdató", aki a tényleges bűnelkövetőket rácsok mögé zárja, az ilyesfajta bűncselekményekhez köthető személyeket pedig elszámoltatja, vagy azok, akik egy konkrét, ténylegesen bizonyított pedofil állat bűntetteit sem hajlandóak kimondani, mert az jelenleg a saját aktivistájuk. Akik meg amúgy minden bokorban pedofil bűntettet látnak, annak meg javaslok egy pszichológust. Mert ez nem pártpolitikai és kampánytéma. Normális ember elítéli az ilyesfajta bűncselekmény (is), azt támogatja, hogy minden ilyet vizsgáljon ki a rendőrség és ítéljenek el a bíróságok, nem pedig kommentcunamira használja azt, csak azért, mert nem tetszik neki az olvasott vélemény.