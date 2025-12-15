Meddig tűri a világ birkaként az iszlamista terrort?

Normális világban semeddig se tartana a kemény fellépés, de Európa lassan évtizedek óta kenegeti a kulimászt, sőt, néha még a mohamedán közösségektől kell bocsánatot kérni a píszí jegyében, amikor az embereknek tele lesz a hócipője. Ausztráliában harminc éve nem volt ilyen terrortámadás, ám sokan azt mondják, hogy várható volt a liberális nyünnyögés és rengeteg veszélyes elem befogadása miatt. Európában ez már évtizedek óta zajlik és inkább betontorlaszokat építenek a karácsonyi vásárok bejárataihoz, hogy ne hajtson be egy-egy iszlamista őrült, mint hogy magát a problémát kezelnék. Birkaként terelik az elpuhult embereket a vágóhídra, akik csendben és rettegve tűrik mindezt.

A terror mesterei most Ausztráliában csaptak le. Az eredmény: tizenkét halott

Terror az egész világon

Az iszlamisták pedig csak dörzsölik a tenyerüket, mert ilyen hülyéket ők se láttak, akik önként fekszenek be a kés alá, sőt, nekik adják cserében a pénzüket, házukat, a hódítás így szinte nem is kihívás nekik. A terrorcselekmények azonban már mindennapossá váltak, szinte fel se emelik a fejüket az emberek, sőt, a nagy behódolás jegyében önként próbálnak kedvére tenni a terroristáknak is. Németországban kopogni kell a rendőröknek a migránsok ajtaján, ha ki akarják őket toloncolni, és ha az nem nyit ajtót, nincs joguk betörni. A karácsonyi vásárokból ugyancsak önként próbálják kilúgozni a keresztény gyökereket, inkább téli vásárnak nevezve azt, a karácsonyt pedig télünnepnek. Ez a beteg önfeladás pedig tovább bátorítja azokat, akik nem beilleszkedni jöttek, hanem átvenni az európai kincsesbányát és gyarmattá tenni a kontinenst. Ausztrália korábban legalább olyan ország volt, amely figyelt az ellenőrzött bevándorlásra, ám az utóbbi időben elszállt a gyeplő, az eredményt pedig láthatjuk. Tizenkét halott egy zsidó ünnepségen, rengeteg sérült és ez csak a kezdet. Csodálkozik még valaki?