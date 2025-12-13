Ursula von der Leyen Európa diktátora

Történt, hogy Ursula nagyon le akarja nyúlni az Európában, legfőképpen Belgiumban befagyasztott orosz állami és magánvagyonokat, amit mintegy 210 milliárd euróra becsülnek. A rabláshoz természetesen legyártották az indokokat, amik olyan cizelláltak, mint Gino a majálison:

a rosszakat meg kell büntetni;

szenvedjenek a bűnösök!

A rosszak és a bűnösök az oroszok – ezt talán nem kell külön elmagyarázni.

Ursula von der Leyen mutatja, mennyire kell neki az oroszok pénze.

Szóval kell az orosz pénz, de elég sokan fáznak ettől a rablástól, legfőképpen azért, mert Ursula von der Leyen tettestársként számít rájuk. Tettestársakra azért van szüksége Ursulának, mert különben a belgák nem mennek bele a balhéba, hiszen ha később egyedül kell elvinniük a balhét, kipengetni Oroszországnak a törvénytelenül lenyúlt pénzüket, akkor államcsődöt jelenthetnek.

Ursula ezért kitalálta, hogy nem a belgák lopják el a pénzt, hanem az egész EU lopja el közösen. És ha később vissza kell fizetni a pénzt, akkor a tagállamok majd az osztatlan közös felelősség elve alapján fizetnek. Ők meg elsétál.

Nos, erre mondták páran, legfőképpen a magyar és a szlovák miniszterelnök, hogy szíveskedjenek kihagyni minket a lopásból. Ha ők lopni akarnak, akkor tegyék, de talán elegen lesznek hozzá 25-en is, nem kell az összes tagállam. De Ursula nem tűri az ellentmondást, ezért diktátorrá nevezte ki magát, és úgy hoz döntést az összes tagállam nevében és az összes tagállam terhére, hogy azok véleménye nem érdekli.

Ezt nevezik diktatúrának!

A Bizottság elnöke a uniós szerződések hírhedt 122. cikkére hivatkozik, ami mindközönségesen hazugság, csalás, a jog sárba tiprása, mert Ukrajna nem része az EU-nak, gazdasági veszélyhelyzetet meg pont az okozna, ha lenyúlják a pénzt.

Ursula von der Leyen érve az, hogy az ellopott orosz pénz visszafizetése komoly gazdasági sokként érné az érintett országokat, ez gazdasági veszélyhelyzet lenne, ezért neki diktátornak kell lennie, hogy egyedül dönthessen a pénz ellopásáról. Azért írtam le mégegyszer, mert Ursula tényleg ekkora elmebeteg. Ő okozza azt a veszélyhelyzetet, amire hivatkozva diktátorrá emeli magát. Élőszóban ilyenkor szoktuk mondani a végén, hogy ba**meg.

De vannak még ötleteink!

A 122. cikkből felhatalmazási törvényt varázsoló Ursulának lesznek még feladatai, ha nem csak egy sima diktátor szeretne lenni, hanem rendes führere a IV. Birodalomnak. Az oké, hogy az uniós törvényhozói jogkört teljes mértékben Ursulára ruházta Ursula, vagyis tulajdonképpen kiiktatta a tagállamokat, a tagállamok parlamentjeit, de még az EP-t is. Ezek formailag megmaradtak, csak épp díszletként, valódi befolyás és erő nélkül.