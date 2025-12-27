Vége a karácsonynak, lehet újra gyűlölködni

Nem lehet mindenki Molnár Áron (mozgalmi nevén NoÁr), aki szentestét is politikai hőbörgéssel töltötte. Az átlag gyogyósok ilyenkor kénytelenek moderálni magukat, mivel a közvetlen környezetük is furcsán néz rájuk, ha amúgy nagyvonalakban egyet is értenek vele, amikor az ajándékozás közben félrevonulnak, hogy Apáti Bence posztja alá halálos fenyegetéseket írjanak. Úgy vannak vele ők is, hogy Apáti természetesen április után Kufstein várában fog raboskodni súlyos vasakban, a gyerekeit kirúgják az iskolából meg a focicsapatból, a felesége örökre munkanélküli lesz, amiért Bence a kormány mellett érvelt, de erről mégse karácsonykor tájékoztassák az érintettet. Várják ki a szombatot!

A Facebook előtti időkben még személyesen kellett anyázni és fütyülni.

Göncz Árpád kifütyüléséből világbotrány lett 1992-ben. Ehhez persze kellett az akkor, részben még a kommunista hálózatok befolyása alatt maradt köztévében a kor független-objektív sajtómunkásainak hamisítása is. Az úgynevezett muszter kazetta-ügy sajnos nem égett rá eléggé a ballibsi sajtóra, ezért emlékeznek sokan a mai napig a Bánó-Hardy vezette Egyenlegre úgy, mint a függetlenség és objektív hírközlés zászlóshajójára az MDF-kormány alatt. Pedig simán csak a Telex és a 444 előfutára volt, ha nem stimmelt a valóság, akkor kijavították azt: Göncz Árpádot nem neonácik és skinheadek fütyülték ki, hanem az ‘56-osok, a szélsőjobbos füttyöt korábban rögzítették, még száraz, esőmentes időben, amikor Nagy Imrét mutatták a kivetítőn. Az már csak hab a tortán, hogy a szélsőjobbos alakok egyikéről kiderítették, hogy a felszerelését a jelmezkölcsönzőből szerezte, ő maga meg az SZDSZ aktivistája volt. Mindegy, régen volt, nem is erről szól ez a fogalmazás.

Az a kifütyülés ma mindennapos a közösségi médiának köszönhetően. És durvább, mert a kifütyüléssel szemben a komment következményeit nem kell rögtön vállalni, még szélsőséges esetben is csak napokkal, hetekkel később lesz belőle rendőrségi ügy, amennyiben a sértett feljelentést tesz. De aki odamegy fütyülni, azt a saját biztonsága érdekében a rendezők kikísérik, ha meg nem érnek oda időben, akkor kap egy pofont a mellette állótól. Így járt pl. Ungváry Krisztián 2016-ban. Minek ment oda? Elég lett volna kommentelnie.