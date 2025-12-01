Engedd már el, Zelenszkij!

Az amerikaiak már régen epét hánynak a korrupt ukrán rezsimtől. Ezt Donald Trump nem egyszer nyíltan kijelentette és ki is mutatta. De Zelenszkij számára nincs olyan, hogy szégyen, nincs olyan, hogy hátrébb lép, olyan meg főleg nem történhet, hogy az ukrán nép érdekeit nézi. A levegő már elfogyott egy ideje, az utolsó szög a koporsóban Andrij Jermak, azaz Ali Baba lemondása volt, aki Zelenszkij jobb keze volt. Ez sem számított, a háborúnak mennie kell tovább, van még néhány ukrán, aki elbírja a puskát, nincs megállás. Sőt, úgy tűnik, hogy van még a világnak olyan eldugott szeglete, ahol Zelenszkij és haverjai még nem vettek kastélyokat, vagy luxusvillákat. Igaz lehet ez von der Leyen, Kaja Kallas és a többi eszement háborús héja környezetére is, mert ezt a vesztes ukrán háborút már csak a lelketlen és mohó nímandok támogatják, ők viszont nem akarják elengedni.

Zelenszkijnek nem sül le a képéről a bőr.

Fotó: DIEGO RADAMES / ANADOLU

Zelenszkij előre menekül

Az oroszok persze köszönik szépen, nem igazán haltak bele 18 szankcióba, a következővel való fenyegetés a tehetetlen és jellemtelen Európától nem fogja földhöz vágni őket, Putyin hadserege folytatja a felőrlő háborút, bármit is hazudnak erről a liberális európai véglények. Az ukrán állam számára ez a végső kimerülést és az egyre rosszabb feltételeket jelenti a háború meghosszabbítása, Zelenszkijnek és a maradék aranybudis csapatnak a túlélést, az európai liberális vezetőknek pedig a végtelen nagyságú pénzeszsákok további tuszakolását. Az amerikaiaknak azonban elege van, és vélhetően ez lesz a döntő a következő időszakban, mert Az Egyesült Államok hadseregéért felelős államtitkár, Daniel Driscoll tábornok a közelmúltban tett kijevi látogatása során kijelentette, hogy a háború folytatódásával Ukrajna elveszíti a „vitatott területeket”. Érdekel ez még valakit az ukrán vezetésben? Nem hiszem. Európa liberális fele viszont háborút akar minden áron, mi, magyarok nem kérünk belőle és ezt egyértelműen ki is nyilvánítottuk.