A kormány győzelemre és csapatjátékra tanítaná, a szekta pedig kifosztaná a fiatalokat

Orbán Viktor Miskolcon arról is beszélt, hogy azért tekinti stratégiai ágazatnak a sportot, mert a sporton keresztül lehet a fiatalokat csapatjátékra, fegyelemre, hierarchiára nevelni, és megtanítani őket dolgozni a sikerért, a győzelemért. Valljuk be, ennél logikusabb és tisztességesebb „fiatalpolitikát” ritkán lehet hallani.

Orbán VIktornak fontosak a fiatalok - Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác

Ez a miniszterelnök miskolci látogatása során így hangzott:

Lássák, hogyan kell küzdeni, hogy vannak hősök, hogy be kell menni egy öltözőbe, ahol viselkedni kell, ahol köszönni kell, ahol jutalom van, büntetés van, azt kell csinálni, amit az edző mond, csapatjáték van, összetartás van, alázat, alárendelődés, közös cél… ezeket ma már, a mai világban, ebben az internetes világban leginkább csak a sporton keresztül kaphatják meg.

Azt gondolom, hogy itt minden világos, nem kell magyarázni, viszont nem tudok nem gondolni arra, hogy ezzel szemben a Tisza szekta hogyan viszonyul ugyanezekhez a fiatalokhoz, gyerekekhez. Erről egyébként szombaton egy videót is készítettem.

A Tisza számára a fiatalok csak kampányeszközök, és lecsapolható erőforrások

És ennek az állításnak a tükrében vegyünk sorra néhány „víziót/értéket”, amit a Majdan Péter szektája a következő generációknak szeretne átadni.

A fiatalokat a „fideszes” családtagjaik ellen kell hergelni, hogy otthon is békétlenség legyen. Ez azért is jó a Tiszának, mert a felhergelt gyerekeket bármilyen „jó balhéval” ki tudják csábítani az utcára tüntikézni.

Megszüntetnék a kedvezményes lakáshoz jutás lehetőségét. Elvennék az SZJA-mentességet, veszélybe kerülnének az otthonteremtéssel kapcsolatos programok és segítségek, és a fizetésből is brutálisan kellene adózni. Mert őket a fiatalok, gyerekek jövője amúgy egy cseppet sem érdekli.

Ezen kívül arra is meg akarják tanítani őket, hogy ha valakivel nem értünk egyet, azt a Dunába kell lökni, börtönbe kell zárni, el kell lehetetleníteni – nemcsak a virtuális térben, hanem a valóságban is.

A Tisza szektának a fiatalok átverése alapvetés: az esetenként tapasztalatlanabb, forróbb fejű huszonéveseket épp arra próbálják rávenni, hogy a saját jövőjük ellen szavazzanak. Erre azért van szükség, mert így a Majdan Péter hatalomra kerülhet, és szolgálhatja a birodalmi érdekeket.

Ami a legrosszabb talán, hogy mindez áldásnak fog tűnni a lövészárokhoz képest, mert ugye ezek azt a brüsszeli elitet támogatják, akik a fiataljainkat háborúba akarják küldeni.

Szerencsére nekünk is van ebbe beleszólásunk.