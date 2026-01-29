Fogak nélkül ugat be nekünk Kijev

Fogak nélkül nem lehet harapni, csak ugatni. Ez régi igazság, és a szomszédunkban van egy ország, ami jelenleg annak ellenére is, hogy háborúban áll egy nagyhatalommal, úgy érzi az a legfontosabb tevékenysége, hogy ránk ugasson. Vicsorogjon, de az egészből csak egy puszta ínyt látunk, amiből még a fogcsonkok is régen kihullottak (amik meg nem, azt most húzzák ki az oroszok).

Kitalálják, hogy melyik ország a fogak nélküli véreb?

Fotó: Yauhen Yerchak/Anadolu via Getty Images

Ha Ukrajnára tippeltek, akkor gratulálok, eltalálták. Kijev ugyanis olyan retorikát alkalmaz velünk szemben, mintha nem is Oroszországgal, hanem velünk állnának háborúban: a kormányfő meggyilkolására, "felpofozására" szólítanak fel a vezető politikusaik, és nyíltan be akarnak avatkozni a választásunkba.

De hol is kezdődik egy háború? A titkosszolgálati akciókkal? Esetleg magyar állampolgárok meglincselésével? Vagy az energiastruktúránk elleni nyílt (és Brüsszel által támogatott) támadásokkal? Mert ezeket mind megtették, ránk támadtak és csak a nemzeti kormány higgadtságának köszönhető, hogy mi még nem válaszoltunk, mondjuk az áram lekapcsolásával.

Mert mi nem ugatunk, de a mi szánkban vannak fogak

Mi nem válaszolunk olyan stílusban, mint amit az ukránok megengednek maguknak. Mi nem is fenyegetőzünk, mi felkészülünk, és ha kell válaszolunk. ne felejtsük ugyanis el, hogy mióta az oroszok szétlőtték a sztriji gáztározót és Kijev a fagyhalál szélén áll, azóta az egyetlen, ami még visszatartja az energiahálózatukat a teljes összeomlásuktól, az a magyar exportáram.

Kár lenne, ha kidőlne egy villanyoszlop. Nagy kár lenne. És hiába mondanánk itt bármit arról, hogy vigyázzanak mit beszélnek, mert mindennek következménye van, úgysem értenék. Nem tudják, hogy mi az, hogy következmény. Csak, amikor majd szembesülnek vele.