Magyar Pétert a helyén kezelték az Ursula ellen tüntető gazdák

Petyus a hülyék magabiztosságával sétált bele a helyzetbe, ugyanis láthatólag még a tehén, széna, tej összefüggés sincs meg neki, nemhogy bármi bonyolultabb. Nem akarván megbántani városi felebarátainkat, akik nem tudják, hogy mivel birgoncolják a cselőkét, de van az a városi, felső-középosztálybeli nárcisztikus diplomás bunkó, aki bármilyen falusiak közé történő vegyülést csak azért él túl, mert a munkától megfáradt vidékiek pontosan tudják, hogy mekkora meló egy megfelelő mélységű sírt megásni. De ebben az esetben a gazdák nem igyekeztek titkolni, hogy mi a véleményük az emberről, aki azt hiszi magáról, hogy annyira menő, mint egy díjnyertes fedezőbika.

A gazdák tudják, hogy a lájkok nincsenek hatással a tejhozamra

Az Európai Néppárt még tegnap is kiállt a gazdákat és az értelmezhető, valódi mezőgazdasággal rendelkező országokat rendkívül hátrányosan érintő Mercosur-egyezmény mellett. A Tisza Párt tulajdonosa, Magyar Péter brüsszeli főnöke, vagyis Manfred Weber, még tegnap reggel is sajtótájékoztatót tartott az EU-Mercosur megállapodás iránti ragaszkodásáról.

A Patrióták mindeközben bizalmatlansági indítványt is benyújtottak Ursula von der Leyennel szemben. Amikor a Péter nevű egyént a gazdák megkérdezték, hogy vajon mit fog ebben az ügyben szavazni, nem igazán volt frappáns válasza, sőt a robothangját is elhagyta valahol.

A helyi hangulatra jellemző, hogy még a lengyel gazdák is Orbán Viktor nevét skandálták. Reméljük Péter is hallotta.

Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy “a szabályok szerint egy nemzetközi kereskedelmi megállapodást a nemzeti parlamenteknek is jóvá kell hagynia. Nyilvánvaló, hogy Magyarországon, amíg nemzeti kormány van, a Mercosur-megállapodást sohasem hagyjuk jóvá.”

Mondjuk még az Európai Parlament sem hagyta jóvá a megállapodást, pedig illett volna, mielőtt Ursuláék szombaton aláírták, de ilyen demokratikus kicsinységekre ez EU-ban újabban (már régebben se) nem sokat adnak. De térjünk vissza Péterhez. A Diákhitel Központ volt igazgatóját igen régen látták az Európai Parlament táján, lehet, hogy raportra rendelték Manfredék? Bajnai Gordon és haverja, Kapitány István felbukkanása a baloldali álmoskönyvek szerint nem sok jót jelent annak, aki aktuálisan éppen a balliberális oldal aktuális reménye. Erről még a Gyurcsány is tudna mesélni. Mert vagy megbuksz végleg vagy úgy buksz meg végleg, hogy a Gordon kerül a helyedre. A magyar Jockey Ewing önazonosítás Kapitány úr részéről egyébként igen beszédes ostobaság, ugyanis csak egy kivételesen buta, de progresszív amerikai tartótiszt gondolhatta azt, hogy Jockey Ewing-t ezért kedvelték a magyarok, mert ilyen politikusokat kívántak maguknak.