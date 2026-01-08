Hírlevél
444

Havazik a globálisan felmelegedett világon

39 perce
Miután megpróbáltak kelteni egy kis előzetes pánikot a katasztrófahajhász cikkekkel, a baloldali sajtóban is felismerhetnék, hogy ez nem az az ország, ahol attól bukik a kormány, hogy ők azt mondják. Ellenben arra is érdemes lenne figyelniük, hogy az egész országban havazik, mégis egyedül Budapest produkált fennakadásokat. Vajon miért?
Az idei évben a világvége cikkeket a 444 kezdte, akik megírták, készüljenek fel, rettenetes, az év leghidegebb hónapjában HAVAZIK!!444!!! És ettől természetesen összeomlik az ország és megbukik a kormány.

A 444 után mások is észrevették, hogy havazik
A 444 után mások is észrevették, hogy havazik

Arra most csak röviden térnénk ki, hogy mennyire szürreális a hóeséstől várni, hogy megbukjon a kormány, mivel tudjuk jól, hogy minden időjárási eseménytől ezt várják (a politikusaikra ugyanis nem számíthatnak). Másrészt az is megmosolyogtató, hogy azok beszélnek most hatalmas ítéletidőről, akik minden második héten azt kiáltják, hogy azért jött el a világvége, mert itt a globális felmelegedés.

Hull a hó és havazik, Karácsony is fázik

A lényeg viszont, hogy az ország közlekedése sem borult fel, nem állt le semmi, minden megy a maga útján, jó késések vannak, de azt hiszem ezen nem lepődik meg, aki látott már havat. Az egyetlen település, ahol komolyabb fennakadások voltak, ahol a közterekesek nem tudták elvégezni a feladatukat, ahol lakossági összefogásra volt szükség a hó eltakarításához az bizony Budapest volt.

Így most a 444 nyomán elindulva: leesett a hó, tehát Karácsony megbukott?

 

KertészDávidavatar
Szerző:Kertész Dávid
Szerző:Kertész Dávid