Havazik a globálisan felmelegedett világon

Az idei évben a világvége cikkeket a 444 kezdte, akik megírták, készüljenek fel, rettenetes, az év leghidegebb hónapjában HAVAZIK!!444!!! És ettől természetesen összeomlik az ország és megbukik a kormány.

A 444 után mások is észrevették, hogy havazik

Arra most csak röviden térnénk ki, hogy mennyire szürreális a hóeséstől várni, hogy megbukjon a kormány, mivel tudjuk jól, hogy minden időjárási eseménytől ezt várják (a politikusaikra ugyanis nem számíthatnak). Másrészt az is megmosolyogtató, hogy azok beszélnek most hatalmas ítéletidőről, akik minden második héten azt kiáltják, hogy azért jött el a világvége, mert itt a globális felmelegedés.

Hull a hó és havazik, Karácsony is fázik

A lényeg viszont, hogy az ország közlekedése sem borult fel, nem állt le semmi, minden megy a maga útján, jó késések vannak, de azt hiszem ezen nem lepődik meg, aki látott már havat. Az egyetlen település, ahol komolyabb fennakadások voltak, ahol a közterekesek nem tudták elvégezni a feladatukat, ahol lakossági összefogásra volt szükség a hó eltakarításához az bizony Budapest volt.

Így most a 444 nyomán elindulva: leesett a hó, tehát Karácsony megbukott?