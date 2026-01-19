Hazudni rendületlenül, ez lett a tiszás mottó

Az orbitálisan nagy lebőgések mindennapivá váltak a Tisza Pártnál. Miközben Kéri elvtárs nyíltan mondja ki, hogy Magyar Péternek oda kell állni az ukrán háború mellé, azért a csinovnyikok is megteszik a magukét. A pannon Caligula már elkezdett harsogni, hogy bántják a női jelöltjét, fojtogatásról is beszélt, illetve arról, hogy a Hír Tv is benne volt az ügyben, együtt találták ki. A hagymázas őrületnek és kamugombócoknak az vetett véget, hogy a helyszínen kamerafelvétel is készült, ami lebuktatta a tiszás hazugságot, Szimon Renáta, a Tisza Párt jelöltje pedig a rendőrségen emiatt már mert tovább hazudni és bevallotta, hogy se fizikailag, se verbálisan nem bántotta senki. Kifejezetten aljas ügy ez, mert hogyan épít így "emberséges, működő Szeretetországot" a zsebmesiás? Nem az első gusztustalan hazugság ez és nem is az utolsó

Hazudni rendületlenül, gondolhatja ezt Szimon Renáta is, aki áldozatpózba vágta magát, majd bevallotta, hogy hazudott. Meglepő tiszás fordulat.

Fotó: Facebook

Hazudni megállás nélkül

A Tisza Párt most már tényleg megtalálta önmagát. A hazugságban legalább következetesek, ráadásul minden olyasmit is letagadnak, aminek az ellenkezőjéről bizonyíték van. Így volt ez akkor is, amikor a hatalmas gyalogmenet közepette Magyar Péter azt találta mondani Partiumra és Erdélyre, hogy "román föld", majd amikor néhány órával később megkérdezték tőle, hogy miért mondta, akkor egyszerűen letagadta, felvétel ide vagy oda. Nem számít itt semmi, mert sokan még mindig nem a szemüknek hisznek, hanem Magyar Péternek. Amíg a zsebmessiás azt mondja, hogy az ég nem kék, hanem zöld, addig ők is ezt fogják harsogni. Szerencsére a többség menekül az ilyen holdkóros tanácsköztársaságiaktól, sokan pedig már felébredtek, de még mindig nagy szükség van arra, hogy minél több ember megértse, itt nem csak az ő jövőjük a tét, hanem a gyermekeik és unokáik boldogulása is. Márpedig ilyen hazug, velejéig romlott, semmihez sem értő, kicsinyes és bosszúvágyó horda régen gyűlt már össze, amit a Tisza Párt képvisel, a háború árnyékában pedig a tét még a szokásosnál is nagyobb.