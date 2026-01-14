Magyar Péternek kezd nyűg lenni a valóság

A legfrissebb példa erre, ami egyébként rendkívül mutatós és beszédes is, az a sztori, hogy a napokban a Nézőpont Intézet kihozott egy teljesen reális, megalapozott, hihető mérést, amiben az áll, hogy a Fidesz–KDNP egy most vasárnapi választáson a listás szavazatok 47, a TISZA Párt pedig 40 százalékát kapná meg. A szekta szerint ez hazugság.

Magyar Péter szerint hazugság az igazság

Nyilvánvaló, hogy aki nem egy barlangban él, vagy nem szúrta ki a saját szemeit, és nem öntött ólmot a saját fülébe Majdan Péter legutóbbi lakossági fórumán csak azért, hogy még véletlenül se érzékelhesse a valóságot, az érzi, hogy ebben lehet valami.

Olyannyira lehet benne valami, hogy a normalitással, jobboldalisággal kicsit sem vádolható Telex is megírta a hírt, a Majdan Peti meg ezen annyira kiakadt, hogy erőszakosan kommentelt is a Telexnek, amiben felkérdezte őket arról, hogy miért terjesztenek valótlan információt. Mindezt nyilvánosan persze.

Zárójel: csak reménykedni tudok, hogy a Telex is belekóstol most abba, hogy milyen lenne, ha Magyar Péter minden vágyát és a teljes egóját ki kellene szolgálniuk, ha úgy alakulna, hogy a Tisza megnyeri a választást. Zárójel bezárva.

Majdan Peti csak a hazugságból ért

A diagnózis pedig a következő: Majdan Petit ez az egész azért zavarja, mert nem bírja elviselni az igazságot, mert egész egyszerűen olyan régóta építi a saját nem létező világát, hogy a fejében létező alternatív valóság vákuumként szippantotta be, onnan pedig nincs kiút.

A dolog odáig korcsosodott, hogy Magyar Péter már azokat is utálja, akik óvatosan felhívják a figyelmét arra, hogy nem áll jól a helyzet. És egyébként simán el tudom képzelni, hogy a Telex ezzel nem akart neki rosszat, sőt, kedveskedni akart neki azzal, hogy az információ talán felrázza majd az ellenzéki tábort.

De Magyar Péter már annyira a saját hatása alatt van, hogy nem vette a lapot. Csak a szerencsének köszönhető, hogy nem volt a közelben egy övcsat.

Valójában Majdan Peti minden hazugságra épít. Hazugságra építi a kampányt, a reményt, hogy győzhet, hazugság minden ígérete, minden mondata. De ami a legszánalmasabb, hogy Petike teljes személye, amit a platón meg a pódiumokon előad, az szintén egy ordas nagy kamu.

És ahogy elnézem, ezt egyre többen látják be.