Hergelni akarnak, minden áron, mindegy mivel

A baloldal szereti a káoszt. Azért szereti, mert a kommunisták mindig is tisztában voltak vele, hogy rendezett körülmények között nem kerülhetnek hatalomra. Ahogy mindig elmondják: nekik annál jobb, minél rosszabb a népnek. Így van ez most is: Magyar Péter, és az őt kiszolgáló média a végletekig próbálja hergelni a közvéleményt, hogy felhasználhassák a gyűlöletet és a dühöt, amit ők maguk alapoztak meg.

Hazugságokkal próbálja hergelni olvasóit a 24.hu

Aljas hazugságok és finom "tévedések" – Ezekkel akarja hergelni a magyarokat a liberális mainstream

A fenti képen az "apró tévedés" látszik. A 24.hu ugyanis beszámolt arról, hogyan küldték el melegebb éghajlatra Magyar Pétert a gazdák, mikor odament hozzájuk, azonban tette ezt egy kissé "torzítva". Azaz teljesen hazug módon. A férfin ugyanis, aki leoltotta Magyart nem DPK-s sál volt, hanem DЯK-s, ami történetesen egy ruhamárka:

És íme a valóság

De az ő szolgai fejükben ha valaki nem kedveli a választott messiásukat, akkor az kizárólag megfizetett fideszes propagandista lehet. Csak az a baj, hogy olyan gyorsan buktak le, ahogy általában új vezetőt talál a baloldali szívárványkoalíció.

Hazudtak azonban ők már ennél nagyobbat is. Ahogyan ITT olvashatnak róla, nemrégiben az is kiderült, hogy önmerényletre készülnek. Nem sokkal később pedig már azzal hakniztak, hogy az egyik jelöltjüket "fideszesnek tűnő emberek" támadták meg. Ezekkel az aljas hazugságokkal pedig mindössze egyetlen céljuk van: feltüzelni a szekta dühét, és ha valamelyik agymosott követőjük esetleg drasztikusabban reagál, és már nem csak Facebook-on fenyegetőzik gyilkossággal, akkor ők majd mossák kezeiket, és kijelentik, hogy nem ők kezdték.

Nos, de, ők kezdték. Befejezni azonban mi fogjuk, de nem erőszakkal, hanem egy elsöprő választási győzelemmel.