Rendkívüli

Ezt látnia kell!

hit

Hinnünk kell!

Eltelt egy újabb karácsony, elbúcsúztattuk az óévet, köszöntöttük 2026-ot. Én pedig agyalok, gondolkozom. Azon töröm a fejem, hogy vajon lesz-e még ilyen karácsonyunk? Lesz-e még békességben, boldogságban, csendben, hitben és szinte gondtalan, a hagyományoktól átitatott karácsonya a magyar embereknek? Mert én féltem őket. Még azokat is, akik szorgos kishangyaként fröcsögik tele a kommentszekciókat értelmetlen gyűlölködéssel és gyalázkodással, majd mennek tovább a következő posztra fikázódni. Én amúgy már őket is féltem. Pedig hinnünk kellene.
hitnormalitáshaza

Hinnünk kell a saját igazságunkban, mert mi lesz itthon, ha egy olyan többség kerül hatalomba, aki lógni akarja látni, de minimum börtönbe akarja küldeni mindazokat, akiknek eltér a véleménye az övéktől? Mi lesz itthon, ha egy olyan többség kerül a kormányrúdhoz, akik sosem a maguk teljesítményét és lehetőségeit nézik, hanem azon irigykednek, hogy másnak miért jobb, miért szebb, vagy miért több? Mi lesz itthon, ha egy egysíkú gondolkodásra kinevelt többség adja majd olyanok kezébe a kormányrudat, akik a bosszútól elvakulva semmi másra nem vágynak csak a hatalommal járó figyelemre és a javakra? Mi lesz itthon, ha a hatalom a saját bíráival elhallgattatja majd a sajtótermékeket amelyek merészelnek nem kizárólag szépet és jót írni a hatalom gyakorlóiról? Mi lesz itthon, ha senki nem véd majd meg bennünket mindattól az őrülettől, ami az országhatárainkon túl történik? Mi lesz itthon, ha teret adunk a békétlenségnek? 

Hinnünk kell!
Hinnünk kell!  / Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Hinnünk kell a magyarokban

Félelmetes kérdések, amelyek egyre gyakrabban felmerülnek bennem. S amelyekre nem szeretném megtudni a választ. Mert nekem is hinnem kell benne, hogy a józanul gondolkodó magyarok még mindig többségben vannak. Akik nem elvakultan rajonganak, csak egész egyszerűen értik és látják az irányt, megértik a komplex helyzeteket és tájékozódnak a világ eseményeiről mindenfelől. Hinnünk kell benne, hogy a józan ész még többségben van, hinnünk kell benne, hogy az irigység és a gyűlölet még nem mérgezett meg mindenkit ebben az országban. Hinnünk kell benne, hogy sokan vannak még, akik értenek és akik látnak, s akik értékelni tudják mindazt, amit ez a kis ország az elmúlt években elért. A hírnevét, a biztonságot adó földjét, a határozott véleményét, s mindazt, amit az őseink hagytak ránk ebben az ezeréves értékes hazában. Hinnünk kell benne, hogy vannak még, akik valós vitára, diskurzusra vágynak, nem pedig az üres és agresszív gyűlölködésre. 

Hinnünk kell benne, hogy a közösségi média megannyi hazugsága még nem csapott be mindenkit, s hinnünk kell benne, hogy a legtöbben tudják, hogy régen volt már mikor ekkora büszkeség volt magyarnak lenni, mint ma. Mert itthon jó és lehet még jobb. Gyűlölet és irigység nélkül, békességgel és büszkeséggel.

 

