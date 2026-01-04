Kapu Tibor “bűne” az, hogy nem látott zebrákat az űrből

Azért jutott ez eszembe, mert ugye Fekete-Győr Bandika, avagy az agy nélkül született kisfiú beleszállt a napokban Kapu Tiborba.

Az ember, aki belekötött Kapu Tiborba

Kiábrándító szembesülni a valósággal. Elkeserítő látni, ahogy azt a személyes hitelességet és azokat az egyetemes emberi értékeket, amelyeket az űrmissziód által képviselsz – a bátorságot, a tudásszomjat, a felfedezés szabadságát és az emberi teljesítmény határainak feszegetését –, arra használod, hogy egy tudás- és szabadságellenes, morálisan bukott rendszert legitimálj velük.

– írta Fekete-Győr Bandika.

De megtette ezt amúgy korábban már Molnár Áronka is, a közös pedig bennük az, hogy őket valójában az zavarja, hogy az igazán sikeres és tehetséges emberek nem woke, balos, álcivil kommunisták, hanem általában a hazájukért dolgozó, a családjukra büszke emberek.

Zárójelben jegyezzük meg: ez ugyanaz a Bandika, aki olyan hatalmas politikai „sikereket” ért el az életben, hogy saját pártja elnöki székéből is kitúrták, annyira buta volt.

Kapu Tibor nem a zebrákat figyelte az űrből, és nem a Bütyöktől idézett

De lefordítom, mit mondott valójában Bandika, és korábban a színészóriás Molnár Áron Kapu Tibornak:

Kapu Tibornak szerintük Magyar Péter mellé kellett volna állnia, és mellette, vagy a TISZA mellett elmondani egy kampánybeszédet, ahelyett, hogy saját véleménye van a világról és az ország helyzetéről. Kapu Tibornak szerintük szidnia kellett volna Orbán Viktort, kampányolni amellett, hogy küldjük a pénzünket az ukránoknak egy megnyerhetetlen háborúba, és Kapu Tibornak Hadházyval együtt kellett volna tüntetnie Hatvanpusztán, valamint megerősítenie, hogy ő az űrből is látta a zebrákat. Ez lett volna a függetlenség szerintük.

Ami még vicces ebben az egészben az az, hogy korábban az egész Tisza-szekta azt hitte, Kapu Tibor a Bütyöktől idézett fent az űrben, és akkor nagyon örültek, hogy Orbán emiatt biztosan bukni fog. Akkor nagyon szerették éppen Kapu Tibort, de aztán kiderült, hogy akkor is csak hülyék voltak.

Fekete-Győr, Magyar Péter és a szektások szerint egyébként bármilyen teljesítmény csak akkor számít, ha őket segíti, ha meg nem, az választási csalás, vagy legalábbis ahhoz járul hozzá majd áprilisban.

Hát ezek ők.