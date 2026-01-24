A Szovjetunióban született hölgy 1979-ben települt át Magyarországra, ahol azóta is ukrán kisebbségi képviselőként munkálkodik. Nincs ezzel semmi baj, az azóta ukránná erőszakolt ruszinok őshonosak Magyarországon, és itt bárki nyugodtan ukránkodhat. Akkor is, ha neve alapján annyi ukrán van benne, mint Dezse macskájában, Vaszilijben. És annak ellenére, hogy ők minden kisebbségtől náci hordává züllenek, amint tudomást szereznek a létezésükről. Azzal sincs semmi gond, hogy az ukrán oldallal szimpatizál, még a kötelező köröket is el lehet sorolni: Ukrajnát megtámadták, Putyin egy beteg állat és a többi.

Azzal viszont igen, hogy rajongja a háborút és Ukrajna végső győzelméig szeretné folytatni, de mindezt a békés és biztonságos Magyarországról. Nyilván sem a férje, sem a gyermekei (ha van ilyesmije egyáltalán) nincsenek a fronton. Neki nincs vesztenivalója, ezért bele sem gondol, hogy egykori szomszédai, iskolatársai, azok rokonai tömegével halnak meg a fronton, vagy éppen fagynak halálra a hátországban.

Hartyányi szerint azoknak ki kell tartani, hiszen ő magyar kormányzati tisztségviselők szemébe szeretne nézni, miután Ukrajna győzelmet aratott Oroszország felett.

Istenem, bár pszichopata lehetnék egy pillanatra!

Akkor üvöltve röhöghetnék Ukrajna győzelmi esélyein. Nem vagyok. Sőt, az egyáltalán nem kedvelt ukrán nemzethez tartozásukat félretéve sajnálom azokat a százezreket, milliókat, akik ebben az értelmetlen háborúban, a győzelem legkisebb esélye nélkül veszítik életüket vagy végtagjaikat vagy csak simán mindenüket.

Ukrajna ebbe a háborúba úgy csörtetett be a Majdan után, hogy semmit sem nyerhet, de mindent elveszíthet. Néhány tízezer buta ukrán nácin kívül senki nem gondolta komolyan, hogy majd magukhoz csatolják az összes olyan orosz és volt szovjet területet, amit valaha ukránnak hamisított kozák talp érintett. Mert ja, ezek a hülyék fél Kazahsztánt (Kozáksztán), a Kaukázust és Szibéria háromnegyedét is ősi ukrán földnek álmodják. Mindegy, elmebetegek, de legalább hajlandók voltak az életüket is odadobni ezért az eszement baromságért.