Trump Nobel-békedíjat kapott

Vérciki: Európa csak ennyi katonát tudott összekaparni Grönland védelméhez

magyar péter

Kéri Laci bácsit egyre nehezebb letagadni

Bár a valóságtagadó szektások (így szoktam nevezni a tiszás keménymagot) egyre ügyesebben és egyre feltűnőbben tagadják a valóságot, az néha mégis utoléri őket. Kéri László ismét megszólalt, ismét Magyar Péter számára “kellemetlen” színben tüntette fel a Tiszát, de ők még mindig képesek letagadni azt, hogy ezen ős SZDSZ-es, és a szocialista időket visszasíró szakértők a háttérben azon dolgoznak, hogy egy esetleges Tisza kormánnyal az ő ötleteik miatt szenvedjen ismét a magyar nép.
Kéri Laci bácsit egyre nehezebb letagadni. Miközben Kéri Laci bácsi beszél. Nem is keveset. Laci bácsi sokat beszél, beszél még a szájzáras tiszás jelöltek helyett is. Laci bácsi emellett sokat jár kávézgatni a Tisza központba is. De Laci bácsinak semmi köze a Tiszához - állítja Magyar Péter.

Kéri László most elmondta, hogy

Teljesen nyilvánvaló, hogy nemcsak az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, hanem számos olyan dologban is nyitva áll a Tisza, hogyha kormányozna, akkor megtenné, amit az Orbán-kormány 3-4-5-6 éve nem hajlandó megtenni”

Avagy Kéri László, akit elég gyakran látnak vendégül a Tisza központjában elég világosan kijelentette, hogy a Tisza olyan intézkedéseket hajtana végre kormányon, amelyek szöges ellentétei lennének annak a politikának, amelyet a Fidesz képvisel már hosszú ideje. Itt olyan dolgokról beszélünk, mint a fiatalok pénzügyi támogatása, megsegítése, az édesanyák adómentessége, a családi adókedvezmények, a nők 40 vagy a nyugdíjasok juttatásai. Hiszen számtalan esetben beszélt Kéri László is arról, hogy az ő gazdasági felfogásuk szerint a jobboldal embereket a munka által elismerő és támogató politikája zsákutca. Ők ugyanis inkább a segélyalapú társadalomban hisznek és abban, hogy a multikat kellene adókedvezményekkel segíteni, nem pedig a munkavállalókat és a családokat.

A Kéri Lászlóhoz hasonló (“NEMTISZÁS”) beszélőfejek megnyilvánulásai egyébként pontosan visszatükröződnek a Tisza csomagban is, amit nem véletlenül igyekszik kézzel lábbal letagadni Magyar Péter, aki még (valószínűsíthetően) a bírói befolyását is megmozgatta csak azért, hogy az Index által lehozott hatszáz oldalas dokumentumról kimondassa, hogy hazugság. Legalábbis nem kicsit gyanús az a per, ami éppen folyik a lap és a Tisza vezére között. Mivel az ügyben az elsőfokú bíróság az Indexnek adott igazat, azonban a másodfok az eljárást újra elsőfokra utalta vissza. A megismételt eljárásban – ugyanazon bíró előtt – a bíróság elutasította a lap forrásvédelmi kérelmét, és korábbi döntésével ellentétes ítéletet hozva a felperesnek adott igazat. Bonyolult az ügy és nem kicsit gyanús a történet. Péterék tehát mindent bevetnek. De ennyi fele még talán ők sem tudnak figyelni. Kéri László és társai ugyanis nem csak bejárnak a Tisza központba, hanem beszélnek is. És a nyilatkozatok egy, a családok és a munkavállaló magyarok számára rendkívül kedvezőtlen országot rajzolnak ki.

Az egyszer biztos, hogy Magyar Péterék nem fogják tudni áprilisig tartani a befogott szájak politikáját. Kéri Lászlóék ugyanis beszélnek és látogatnak, Ursula von der Leyenék pedig egyre türelmetlenebbül várják, hogy a Tisza teljesítse az elvárásukat és nyomja le a magyarok torkán az ukránok pénzelését. A Tisza körül fogy a levegő és jön értük a valóság. Méghozzá szélsebesen.

 

Szerző:Dezse-Zelenka Dóra
