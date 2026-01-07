Ki fog háborúzni Venezueláért?

A jelenlegi külföldre szakadt venezuelai ellenzék egyébként nagyjából állítólag azonos nagyjából azzal, amely akkor uralta az országot, amikor a Chávez nevű kommunista (az előző diktátor) valamikor 2000 előtt nagyon megverte őket, egy a helyi szokások szerint nagyjából tisztességes választásokon. Valószínűleg ők is úgy tettek meg mindent a venezuelaiakért, mint utána Chávez és Maduro.

Venezuela csak jobb hely lehet Nicolas Maduro eltávolítása után.

Fotó: FEDERICO PARRA / AFP

Venezuela egy jó hely is lehetne

Jellegzetes közép és dél-amerikai szokás, hogyha véletlenül egy itteni országnak éppen jól megy véletlenül és ez még a köznéphez is leszivárog, akkor az elit elszemtelenedik és elkezd mindent ellopni. Tényleg mindent, a helyi lopási (rablási, rablógyilkolási) technológia olyan, hogy a helyi rablóvezérek akár azt sem zavarja, ha minden maguknak megszerzett dollár száz-ezer dollárnyi kárt vagy bevételkiesést okoz az országnak. Pénzt a saját luxusukon kívül csak a nyomorgó tömegek féken tartására költenek.

A dél-amerikai társadalmak eleve nem mérhetőek európai mércével, a társadalmi és kulturális különbségek nagyságrendekkel nagyobbak az elit és az alul lévők között, ahová rosszabb helyeken akár a lakosság nyolcvan-kilencven százaléka is tartozik. A bukóban lévő rezsim képtelen volt működtetni az ország olajiparát, gyakorlatilag ingyen adta át az olajat a kubaiaknak, amiért titkosszolgálati segítséget kapott, továbbá a kínaiaknak, hogy némi benzint kapjon cserébe, mert a feldolgozó üzemeket is eladták. És persze remek kapcsolatokat ápoltak az oroszokkal is.

Az európai történelmi tapasztalat alapján ez igazi rendes primitív hadikommunizmus, egy jól élő szűk réteg, és mindenki másnak ott az ideológiai maszlag. Mondjuk Chávez és Maduro mutat közös vonásokat a magyar ellenzékkel is, pont úgy adta el külföldieknek a nemzete stratégiai ágazatait, mint annak idején az MSZP meg az SZDSZ és ahogy azt a Tisza tenné, ha véletlenül hatalomra kerülne. A magyarországi baloldal pont úgy akarta eladni az oroszoknak MOL-t, ahogy a Maduro meg is tette.

Venezuela egyébként az olajkészletei alapján kifejezetten gazdag ország is lehetne, és ez most éppen az amerikaiakon múlik. Trump érvényesít most bizonyos amerikai érdekeket, de a nagy kérdés az, hogy képes lesz-e stabilizálni a politikai helyzetet és egy sokkal kevésbé korrupt kormányzatot hatalomba segíteni. Ha újra lesznek olajpénzek és azok vissza is kerülnek a helyi gazdaságba, akkor az felettébb jó hírét kelti majd az amerikai beavatkozásnak. Az USA-nak egyébként élhető hellyé kell tennie a saját földrészét, mert az csökkentené legjobban a rá nehezedő migrációs nyomást.