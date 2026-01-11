A háború, a migráció és a gender ügyében csak egyszer lehet hibázni

Akkor még viszonylag jó állapotban volt a világ és Európa, a kormányzás tétje nem a háborúba sodródás, nem egy végzetesen ostoba és gonosz ideológia importálása és nem afrikai migránsok százezreinek betelepítése volt, hanem “csak” az, hogy a rablólovagok klánjaként működő MSZP-SZDSZ ne jöhessen vissza és ne lophassa el a még meglévő állami vagyont. Egy baloldali győzelemért ma nagyobb árat fizetne a nemzet, mint akkor.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség párt kongresszusán a kormányzás kihívásairól is beszélt.

Fotó: Ladóczki Balázs

2006-ban a rossz kormányzás és a kormányzás hiánya nem vezetett Gyurcsány bukásához

Ha 2006-ban győz a Fidesz lett volna ideje visszavinni még a magyar gazdaságot a helyes útra a 2009-ben tetőző pénzügyi válság előtt. De Gyurcsány tudott akkorát hazudni, hogy újra nyerjen az MSZP-SZDSZ koalíció, és a Fidesznek 8 év kellett ahhoz, hogy a 8 éves liberális-kommunista dúlás után rendbe tegye az országot. Aztán jött a migránsválság, a Covid, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború. Úgy élünk most sokkal jobban, mint 2010-ben, hogy az elmúlt 16 év minimum felében a háborús méretű válságok mellett kellett a jobboldali kormánynak megőriznie az országot és közben életszínvonal növekedést is fel kellett mutatnia.

2015 után az Európai Unió elitje egyre inkább birodalommá akarja alakítani ez Uniót, és ennek mi renitens magyarok az első pillanattól a fő ellenzői vagyunk. Kivéve persze a mindenkori ellenzék, a magyar baloldal, a liberálisok, a progresszívek, akik bármikor bármelyik birodalomnak behódolnának, amelyik megjelenik a környékünkön. Az Unió már egy ideológia erőszakos terjesztője, egyre drámaibban akadálya a magyar gazdaság fejlődésének és egyre brutálisabban korlátozza a magyar szuverenitást.

Miközben Orbán Viktor feltette, nem kis részben személyes kvalitásainak következtében az országot a világpolitika térképére, és a világ három igazi nagyhatalmának vezetőivel különleges kapcsolatot épített ki, a magyar állam biztonsága és az ország gazdaságának nagy hasznára, az ellenzék emberemlékezet óta nem volt képes komolyan vehető miniszterelnök-jelöltet felmutatni. A külföldi pénzeken hizlalt ellenzék gyakorlatilag az Európai Parlament birodalmi pártjainak helyi lerakataiként működik, és a nyugati őrületek importálásán kívül nincs mondanivalója a magyar társadalom számára. Minden másra pedig ott van az eszelős gyalázkodás, hergelés, a teljesen gátlástalan hazudozás.