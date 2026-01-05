Magyar Péter, az emberi hitványság babérkoszorús császára

Szokták mondani sokszor, hogy "fejben dől el". Ebben az esetben Magyar Péter már rég vesztett. Akinek sem tárgyi tudása, se mentális egészsége, se idegrendszere, se lelkiismerete nincs, annak már csak hab a tortán, hogy agyban sem tudja összerakni a dolgokat és megy fejjel a falnak. Az pedig nem erény, ha valaki ragaszkodik a hazugsághoz és a hülyeséghez, a kitartásról valami egészen más fogalmai vannak a normális embereknek. A Tisza Párt élén pöffeszkedő pannon Caligula húzott már néhány émelyítő aljasságot, voltak kifejezetten hálószaggató öngóljai - gondoljunk csak a szír elnöki gép budapesti landolásról szóló kamujára - de most megint belecsapott a lecsóba. Jobb, ha mindenki tudja, a most elfogott kommunista Nicolás Maduro és Orbán Viktor jóbarátok. De a Maduro elfogását megszervező Trump és Orbán is barátok. Vagy hogy is van ez?

Magyar Péternek megint főhet a feje, újabb öngólba szaladt bele.

Fotó: Magyar Nemzet

Magyar Péter újabb becstelen húzása

Nem, ez sajnos nem vicc. Magyar Péter közösségi oldalán ugyanis kitett egy fotót, amelyen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter látható diplomáciai kézfogás keretében Nicolás Maduro mellett. A Tisza Párt vezérgyűlölködője vagy szándékosan hallgatta el a találkozó hátterét vagy ennyire tájékozatlan, de ebből azt hozta ki, hogy Maduro és Orbán barátok, és most tessék, így járt a venezuelai diktátor. De nézzük a fotót: a 2023-as kép akkor készült, amikor a magyar külügyminiszter azokról a venezuelai magyarokról tárgyalt Maduróval, akik a súlyos állapotban lévő latin-amerikai országból akartak az anyaországba települni. Olyan emberekről és leszármazottaikról van szó, akik az 1956-os forradalom és szabadságharcot követően menekültek el Magyarországról. Magyar Péter pedig ezt a pillanatot használta fel kicsinyes politikai haszonszerzésre, olyan aljas módon, ami csak egy pánikba került, minden fél százalékért bármit megtevő "politikustól" telik. Azt még azért mellékesen tegyük hozzá, hogy Orbán Viktor éppen Donald Trumppal van baráti viszonyban, így a szánalmas okoskodás és karakterrombolás megint nem jött, hálószaggató öngólnak azonban tökéletes volt.