Orbán Viktor ma Magyarország legerősebb fegyvere. Ezt Lázár János jelentette ki a Fidesz kongresszusán. És szerintem ennél jobban nem is lehetne megfogalmazni hazánk helyzetét így, 2026 elején. Meggyőződésem ugyanis, hogy a nem teljesen elmebeteg, a valóságot minden erejével tagadó választópolgárokon kívül még azok is tudják ezt a tényt, akik bőszen lájkolgatják a Pétert, meg a többi “trendi” ellenzéki tartalomgyártót. Ugyanis ezek a kifelé ellenzéki, de önmagukban valójában Orbánban és a Fideszben bízó emberek is tudják, hogy Magyarország jelenlegi miniszterelnöke, ha kell kora délutántól a reggeli órákig kiáll a brüsszeli elmebeteg háború-fanatikusok öngyilkos merényletei ellen.

Magyarország legerősebb fegyvere / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác

Magyarország és a magyarok kimaradnak az őrületekből

Orbán, ugyanis ha kell kismilliószor elmondja ugyanazt, hogy mindenki megértse azt. 2022 óta például azt, hogy béke, béke, béke. Mert az imént említett emberek tudják, ha Orbán nem áll ki a béke mellett, hanem beáll a sorba, akkor már ők is kénytelenek lennének felfogni a háború tényét, hiszen rájuk is hatással lenne, fizikailag is. Orbán - folytatva a sort - egy olyan országot vizionál, ahol aki dolgozik, az tud fejlődni, aki családot akar, annak nem kell feláldoznia hozzá az egzisztenciáját és, aki érzi a magyarság büszkeségét magában, az bátran lehet is büszke magyar. Mert most jó magyarnak lenni, és ezt az elmebeteg szektásokon kívül szerintem sokan tudjuk. Úgyhogy teljesen egyetértek Lázár úrral. Mert a Facebook posztok, meg a kommentelés nem viszik előre sem az országot, sem az embereket, csak a valóság, a tettek, a gondolatok, az érvek és az önálló vélemények, no meg a komplex gondolkodás.

Éppen ezért a legveszélyesebbek a józanságra mindazon álprofilok és kommentek mögé bújt virtuális aktivisták, akik ezerrel tagadják meg a való világot, nem akarják tudomásul venni a valóságban történő eseményeket, az összefüggéseket, a geopolitikát. Akik szerint az, ha esetleg találkoznak egy poszttal, ami leírja Ursula von der Leyen azon gondolatmenetét, hogy az EU-nak szinte minden uniós pénzt bele kell önteni egy háborút vívó országba, amely nem is tagja ennek a közösségnek, az csupán betűk halmaza, de úgysem történhet meg. Pedig megtörténik. De mindaddig míg ebben a közösségben van legalább egy valaki, aki hajlandó nemet mondani az őrületre, és kiállni azért, hogy Magyarországot ne sodorja magával egy, a józan észt már teljes mértékben mellőző uniós elit, addig nem kell aggódnunk. Ez a színtiszta valóság. Azoknak is a valósága, akik tagadják azt.