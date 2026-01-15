MetaMaca akcióban, avagy így alakul a digitális Majdan

Igen, tudom, nem illik ilyen dehumanizáló nevekkel illetni valakit, de a MetaMaca, mint Dávid Dóra eposzi jelzője már akkor bekerült a köznyelvbe, mikor Magyar Péter átejtőernyőzte őt a Facebook igazgatóságából az Európai Parlamentbe. A hölgy meg is köszönte szépen, így fordulhat elő, hogy Magyar posztjait már többen lájkolják, mint Trumpét:

A MetaMaca jobban szereti Bütyököt, mint Trumpot

Ez azonban csupán a jéghegy csúcsa. Ahogyan arra ITT rávilágítottam, olyan furcsaságok is előfordulnak, hogy a Tisza Párt egy-egy adott csoportjában több interakció születik, mint ahány tagja van az adott közösségnek. Csak emlékeztetésképpen: a Facebookon mindenki csak egyszer reagálhat egy posztra. Ehhez képest előfordul, hogy egy alig nyolcezer fős csoportban 14 ezer lájk kerül egy bejegyzésre.

MetaMaca és a politika

Hogy mindez miért érdekes? Nos, nagyon egyszerű: a legnagyobb közösségi portál tavaly év elején jelentette be, hogy korlátozni fogja a politikai hirdetések közzétételét, majd le is tiltották azokat. A kiskapu azonban fennmaradt. Ha valaki politikusként kiteszi a hólapátolós képeit, de előtte kijelenti, hogy ő nem kampányol, amíg esik a hó, akkor az bizony már nem politikai hirdetés a Meta fura urai szemében.

Ugyanígy a baloldali hírportálok kulturális cikkei is megjelennek, amiket megnyitva háromszáz orbánozós poszt fogad minket egy kétmondatos koncertleírás után. Vagy ugyebár az időjárás-jelentések olyan címmel, miszerint káosz az országban, a kormány csődöt mondott. De a Facebook szerint ez nem minősül politikai állásfoglalásnak.

Vannak trükkök, na. A kérdés viszont az, hogy elég lesz-e ez nekik áprilisban? Mert a jelek szerint nem, történjen ugyanis bármi a digitális térben, a szavazófülkékben nem a lájkok döntenek, hanem az x-ek, azt meg senki nem posztolja ki, hogy ott hová húzott. Ezt már legkésőbb azóta tudjuk, hogy Jakab Péter lájkbajnokságot nyert.