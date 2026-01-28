Meglepetésünkre az MSZP el akar indulni a választásokon

Pedig ez nem vicces, a pártok akkor halnak meg, ha már el sem tudnak indulni egy választáson, illetve ha egy százalék alatt kapnak. Mert ugye olyankor gyorsan elfogy a pénz. Az MSZP nem olyan módját választja az öngyilkosságnak, mint a Momentum, az LMP és a többiek, a maradék emeszpések (most úgy tűnik) az utcán akarnak elvérezni az előző választásról megmaradt kitelepülőpultok mögött, az internacionálét énekelve. Ez végül is becsülendő, ez az “uccsó” harminc ember legalább komolyan gondolta azt a rengeteg hülyeséget, amit a pártelit pénzért csinált.

Komjáthi Imre az MSZP jelenlegi elnöke. Lesz következő?

Fotó: Facebook

Az MSZP sem érdemel könnyű véget

Az MSZP ugyebár az MSZMP utódja, az egyenlet úgy állítható fel, hogy az 1990 utáni MSZP Gyurcsányig nem más mint az MSZMP tokkal-vonóval, mínusz néhány száz hülye. Ebben azért lehetünk biztosan, mert az MSZP vitt minden pénzt, keletre és nyugatra kiépített kapcsolatot, a teljes sajtót, és a kulturális és egyetemi elit döntő többségét, meg az aprót, vagyis szinte minden mást is. Innen küzdötték le magukat oda, hogy annyi szavazójuk maradt, mint a Momentumnak.

Én magam 35 évet voltam kénytelen MSZ(M)P kormányzás alatt élni, a legszebb éveimet az első 43-ból. Hát nem szerettem meg őket. Ha optimistán számolom, akkor is hatszor csinálták ki (ki hogyan szakaszolja a katasztrófákat) az országot, csak az én életemben. És a szavazóik, akiket 1990 óta csak országgyűlési választáson kilencszer csaptak be, most jelentős többségükben ott csápolnak a Tisza mögött, egy kisebb jobbikos kitérő után. Azért kisebb, mert Jakab Péter, a Jobbik utolsó elnöke éppen most tért meg az MSZP szavazók nagyobb darabkáját képviselő Dobrev Klára kebelére, mint országgyűlési képviselőjelölt. Összességében ez egyébként a korábbi jobbikos szavazókra nézve ciki.

És akkor egy kis töri, hogy mit is köszönhetünk folytatólagosan a magyar baloldalnak. Kezdjük nagyjából a hatvanas évek végével, a születésemmel. Felismerték, hogy az általuk erőltetett szocializmus gazdasági és demográfiai katasztrófába viszi az országot, de az eleve minimalista reformot is befékezték politikai okokból. Nagyon rossz feltételekkel vettek fel kölcsönöket nyugatról, mert a nyugatiak megvesztegették őket, végül is nem kis részben még most is az 50 évvel ezelőtti kölcsönök kamatterheire vezethető vissza a jelenlegi államadósság nem ki része. A nyolcvanas években az orosz kapcsolatról átálltak a nyugatira és loptak, loptak, loptak. Maguknak és azért hogy a nyugatiak tulajdonszerzését elősegítsék. Aztán minden módon akadályozták a szabadon választott kormány munkáját. 1994-ben a szavazatok egyharmadával szereztek abszolút többséget és az áruló SZDSZ-el közösen mindent elloptak ami még megmaradt, nem mellesleg megalapozták a korábbinál is súlyosabb demográfiai katasztrófát a megszorításaikkal. A nagy magyar gazdasági egységek közül csak az OTP maradt magyar irányítás alatt 1998-ra. Miután 2002-ben visszahazudták magukat a hatalomba 2004-re újra szétzilálták a gazdaságot, majd újabb két évig megtévesztettek mindenkit a költségvetés állapotáról, hogy aztán az öszödi beszéd után négy évig úgy maradjanak hatalmon (sz EU hallgatólagos támogatásával, mert ők már akkor sem akartak jobboldali kormányt), hogy gyakorlatilag akkor sem kormányoztak.

Aztán ahogy kikerültek a hatalomból azonnal az Európai Bizottság és a nyugati fősodor mellé álltak az EU-ban, a magyar kormánnyal szemben.