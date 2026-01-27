Zelenszkij inkább a német választások miatt aggódhat, nehogy fizetni kelljen az Északi Áramlat felrobbantásáért

A XIX. század diplomáciai idézetgyűjteményébe méltán vonult be a mondás: „a magyaroknak nem igaza volt, hanem igaza lett”. Legnyilvánvalóbban a migráció kapcsán vonhatja le a keserű tanulságot Európa, de közeledik az idő, amikor például Ukrajnával kapcsolatban is hasonló megvilágosodás vár a tagállamok vezetőire. Ami már a német választások alkalmával megkezdődhet...

Nemvárt fordulatot hozhatnak a német választások; fotó: Hannibal Hanschke / MTI/EPA

Vegyük például azt a 800 milliárd dollárt, amit Ukrajna a hadikiadásain felül nyújtott be Brüsszelnek, és amely ukrán állítások szerint tíz évre fedezné az állam működését. Már egy akkori elemzésünkben éltünk a gyanúperrel, hogy valójában nincs olyan opció, hogy ezt Európa nem fogja kifizetni. Egyszerűen túl veszélyes, ha nem fizet. Nem kellett soká várni, mikor Orbán Viktor az uniós vezetők tanácsáról azzal a sajnálatos hírrel távozott, hogy Brüsszel hajlandó a pénzt kifizetni. Papír is volt róla, hiszen körbeadták a dokumentumot. Még meg sem írhatta a progresszív sajtó, hogy a magyar miniszterelnök megintcsak hazugságokkal riogat, mire a Politico ki is szivárogtatta a tervezetet, benne százmilliós kötelezettségvállalásokkal. Bár a dokumentum szerint Ukrajna hosszútávú finanszírozásába az Egyesült Államok is beszállna, de gyanúsan érdekalapúan. Brüsszel ellenben szokás szerint bemondásra adná a kölcsönt. Amit nyilván csak akkor láthatna viszont, ha Ukrajna végre legyőzte Oroszországot és az oroszok jóvátételt fizetnek.

Zelenszkij nagyon a szívére vehette, hogy a magyar miniszterelnök (meghát a Politico) így kiteregette a szennyest, ezért merészkedett odáig, hogy Orbán Viktort árulónak és élősködőnek nevezze Davosban, a Világgazdasági Fórumon. Sőt, a verbális agresszióba a fizikait is beleszőtte, amikor úgy fogalmazott:

minden Viktor, aki európai pénzen élősködik, miközben megpróbálja elárulni az európai érdekeket, megérdemel egy taslit a feje búbjára.

Persze, adódik a kérdés, ki is élősködik európai pénzen, és ki az, aki az élősködést meg szeretné akadályozni.

A német választások központi témája lehet az Északi Áramlat felrobbantása

Mindenesetre érthető, ha az ukrán vezetés aggódik az áprilisi magyarországi választás kimenetele miatt, és, ahogy Szijjártó Péter nemrégiben fogalmazott, „gyakorlatilag bejelentették indulásukat a magyarországi parlamenti választáson”. Bizalmukat abba a pártba fektetve, amely beszedné a brüsszeli háborús sarcot a magyar családoktól. Pedig a kijevi vezetésnek nem is a magyar választások kimenetele miatt kellene most legjobban aggódnia, sokkal inkább a német miatt. Alice Weidel, az AfD vezetője ugyanis nemrégi nyilatkozatában kijelentette, nemcsak vissza kívánják szerezni Németország Ukrajnának nyújtott támogatását. De Ukrajnának pénzügyileg is felelősséget kell vállalnia az Északi Áramlat felrobbantása miatt. Ha már olyan készségesen magukra vállalták, hiába írta Radek Sikorski lengyel külügyminiszter, hogy "Köszönjük, USA!"