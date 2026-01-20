Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor lerántotta a leplet a Tisza legújabb emberéről

Ezt látnia kell!

Drámai fordulat: saját magunknak okoztuk a bajt, új halálos kór fenyegethet

donald trump

Grönland megmutatta, mekkora egy vesztes lett az EU csak attól, hogy nem vásárol orosz gázt

3 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Zsarolás! Gazdasági kényszer! Ársokkok! – érvelt Ursula von der Leyen a szokásosan hülye nevű REPowerEU ütemterv mellett. Ennek a lényege, hogy az Európai Unió szakít az orosz energiával, mert a Putyin elnök sakkban tudja tartani Európát. Befolyásolni tudja annak politikáját. Így például 2027 végére már egy árva molekulányi orosz gáz sem érkezhet az EU területére. Állítja a terv.
Link másolása
Vágólapra másolva!
donald trumpursula von der leyeneurópai unió

Remek, gondolhatnánk, hogy végre van egy ilyen jó tervünk, amellyel legalább Brüsszelben elégedettek, Ursula von der Leyen is milyen büszke volt magára, mikor bejelentette. Az más kérdés, hogy ezzel Európa gyakorlatilag tüdőn lőtte magát, hiszen olcsó energia nélkül versenyképességről, gazdasági fejlődésről, innovációról nem lehet beszélni. Kezdve az orosz gázzal...

orosz gáz Nuuk, 2026. január 18.Grönlandra vezényelt dán katonák érkeznek a főváros, Nuuk kikötőjébe 2026. január 18-án. Dánia fokozza katonai jelenlétét az 1979 óta széles önkormányzati jogokkal felruházott, de jogilag Dániához tartozó szigeten, miután Donald Trump amerikai elnök megerősítette, hogy az Egyesült Államoknak továbbra is célja a Grönland felletti ellenőrzés megszerzése.MTI/EPA/Ritzau/Mads Claus Rasmussen
Grönlandon sem gondolták volna, hogy az orosz gáz szuverenitási kérdés
fotó: Mads Claus Rasmussen / MTI/EPA/Ritzau

Ráadásul, úgy tűnik, hogy ezeknek a brüsszelitáknak semmi sem jó. Mert most meg az a bajuk, hogy túlságosan kiszolgáltatták Európát. Csak ezúttal az amerikaiaknak. Most már „egyre nőnek az aggodalmak” az amerikai gázfüggőség miatt. Hogy esetleg hiba volt, hogy a brüsszeli tervek szerint Európa a gázszükségletének mintegy felét az USA-ból szerezze be az évtized végére (jelenleg máris a negyede onnan jön). Erre is csak akkor kezdett rájönni a technokrata elit, mikor Donald Trump bejelentette, hogy vámokkal sújtja a franciákat, a németeket, az angolokat és a dánokat mindaddig, amíg meg nem egyeznek Grönland eladásáról. A Politico nevű brüsszeli propagandaportál például a hírrel és az amerikai energiafüggéssel kapcsolatban azt írta,

a tagországok körében egyre nagyobb az aggodalom e stratégiailag gyenge pont miatt, egyes uniós diplomaták egyenesen attól tartanak, hogy a Trump-adminisztráció kihasználhatja az új függőséget külpolitikai céljai elérésére.

Szóval ezek a tanult, végtelenül jól fizetett, nagyeszű, de mindig csak utóbb és mindig névtelenül nyilatkozgató diplomaták most attól tartanak, hogy mi lesz, ha Trump drasztikus lépéseket tesz, és leállítja a gázszállítást. De ugyanezek a diplomaták úgy rettegnek ettől, hogy közben meg azt szorgalmazzák, hogy minél nagyobb legyen Európa kiszolgáltatottsága Amerika irányába. Tervük is van róla. Az a hülye nevű, amit Ursula von der Leyen bejelentett. 

  • Ez pedig azt jelenti, hogy Európa gazdasága, energiaellátása, sorsa nemcsak Donald Trumptól függ, hanem mostantól az összes utána következő amerikai elnöktől is.

Van olyan diplomata persze, aki nem név nélkül nyilatkozgat, ilyen volt a nagy tehetségű Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter, aki az X-en köszönte meg az Egyesült Államoknak, hogy felrobbantották a Barátság Kőolajvezetéket. Inspeciel lehet élni a gyanúperrel, hogy e téren Sikorskinak volt igaza, és mégsem kétéltű ukrán békaemberek voltak érte a felelősek. És ez még a Biden-adminisztráció idején történt, tehát szó sincs arról, hogy két Amerika lenne. Biden megtette az első lépéseket Európa kiszolgáltatottsága felé, Trump meg befejezte. Az Európai Unió pedig programba foglalta.

Grönlandon sem gondolták volna, hogy az orosz gáznak köze van a függetlenségükhöz

Pedig milyen jól jönne most Grönlandnak, ha Európa tudna az orosz gázra is támaszkodni, és ne kellene tartania Amerika zsarolásától. Meg a gazdasági kényszertől és az ársokkoktól, ahogy a programban is írták, csak ott orosz előjellel. A gazdasági és morális függetlenséget, a szuverenitás megőrzését ugyanis éppen az szolgálja, ha az úgyis acsarkodó nagyhatalmak közül egyiket sem kell választani. Ez pedig csak úgy érhető el, ha az összeset választjuk. Ezt jelenti a diverzifikáció, amelybe nem férnek bele ideológiai elképzelések. Az Európai Unió, bármilyen furcsa, morálisan és gazdaságilag is szabadabb volt, amíg a háborúzó oroszoktól is vásárolhatott gázt. Grönland az élő példa erre.

Helyette programunk van. Az a hülye nevű. REPowerEU. Európa újraenergetizálása? Újraélesztése? Valami ilyesmi... Találó a név. Pont amilyen a tartalma. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
SusánszkyMátyásavatar
Szerző:Susánszky Mátyás
Szerző:Susánszky Mátyás