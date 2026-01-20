Grönland megmutatta, mekkora egy vesztes lett az EU csak attól, hogy nem vásárol orosz gázt

Remek, gondolhatnánk, hogy végre van egy ilyen jó tervünk, amellyel legalább Brüsszelben elégedettek, Ursula von der Leyen is milyen büszke volt magára, mikor bejelentette. Az más kérdés, hogy ezzel Európa gyakorlatilag tüdőn lőtte magát, hiszen olcsó energia nélkül versenyképességről, gazdasági fejlődésről, innovációról nem lehet beszélni. Kezdve az orosz gázzal...

Grönlandon sem gondolták volna, hogy az orosz gáz szuverenitási kérdés

fotó: Mads Claus Rasmussen / MTI/EPA/Ritzau

Ráadásul, úgy tűnik, hogy ezeknek a brüsszelitáknak semmi sem jó. Mert most meg az a bajuk, hogy túlságosan kiszolgáltatták Európát. Csak ezúttal az amerikaiaknak. Most már „egyre nőnek az aggodalmak” az amerikai gázfüggőség miatt. Hogy esetleg hiba volt, hogy a brüsszeli tervek szerint Európa a gázszükségletének mintegy felét az USA-ból szerezze be az évtized végére (jelenleg máris a negyede onnan jön). Erre is csak akkor kezdett rájönni a technokrata elit, mikor Donald Trump bejelentette, hogy vámokkal sújtja a franciákat, a németeket, az angolokat és a dánokat mindaddig, amíg meg nem egyeznek Grönland eladásáról. A Politico nevű brüsszeli propagandaportál például a hírrel és az amerikai energiafüggéssel kapcsolatban azt írta,

a tagországok körében egyre nagyobb az aggodalom e stratégiailag gyenge pont miatt, egyes uniós diplomaták egyenesen attól tartanak, hogy a Trump-adminisztráció kihasználhatja az új függőséget külpolitikai céljai elérésére.

Szóval ezek a tanult, végtelenül jól fizetett, nagyeszű, de mindig csak utóbb és mindig névtelenül nyilatkozgató diplomaták most attól tartanak, hogy mi lesz, ha Trump drasztikus lépéseket tesz, és leállítja a gázszállítást. De ugyanezek a diplomaták úgy rettegnek ettől, hogy közben meg azt szorgalmazzák, hogy minél nagyobb legyen Európa kiszolgáltatottsága Amerika irányába. Tervük is van róla. Az a hülye nevű, amit Ursula von der Leyen bejelentett.

Ez pedig azt jelenti, hogy Európa gazdasága, energiaellátása, sorsa nemcsak Donald Trumptól függ, hanem mostantól az összes utána következő amerikai elnöktől is.

Van olyan diplomata persze, aki nem név nélkül nyilatkozgat, ilyen volt a nagy tehetségű Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter, aki az X-en köszönte meg az Egyesült Államoknak, hogy felrobbantották a Barátság Kőolajvezetéket. Inspeciel lehet élni a gyanúperrel, hogy e téren Sikorskinak volt igaza, és mégsem kétéltű ukrán békaemberek voltak érte a felelősek. És ez még a Biden-adminisztráció idején történt, tehát szó sincs arról, hogy két Amerika lenne. Biden megtette az első lépéseket Európa kiszolgáltatottsága felé, Trump meg befejezte. Az Európai Unió pedig programba foglalta.