Retyipapír az új lélegeztetőgép

Lendvai Ildikó volt ennek a műveletnek a bajnoka fénykorában. Sokszor elegáns nylonzacskót tartva a kezében nyilatkozott a televízióknak, hogy ebből meg ebből a pénzből tök sok lélegeztetőgépet lehetett volna venni. Ő az egész országot akarta lélegeztetni. Aztán a lélegeztetőgép mint mindenre átváltható deviza egy pillanat alatt elértéktelenedett, miután a járványmatematikusok és a média addig hiszterizálta a közvéleményt a Covid alatt, hogy a kormány bevásárolt egy halom lélegeztetőgépet, amiknek a nagy része porfogóként folytatta karrierjét. Ilyen az, amikor nem a járvány tombol, hanem a független-objektív-sajtó.

Bütyök, akit Magyar Péterként tart számon a nyilvánosság, ezt a kártyát húzta elő, miután megmutatták neki a valós közvéleménykutatási adatokat. Valamit pirítania kell, hiszen nagy verés néz ki neki áprilisban, és annyi rendszerváltó kártyát nem értékesített, hogy ne szoruljon meg pár év múlva. És elővette a lélegeztetőgép-sztorit, csak ő retyipapírral számol. Rámutat egy kormányzati költésre, majd bejelenti, hogy abból a pénzből ő 4 millió guriga retyipapírt vett volna. Az egész nemzetet akarja biliztetni.

420 ezer csomag kéztörlőt + 660000 tekerecs nagyméretű WC-papírt + egymillió darab betegalátétet + 44 ezer liter fertőtlenítő szappant + 100 ezer liter kézfertőtlenítőt + 200 ezer db papírlepedőt + 180 ezer alkoholmentes ferőtlenítő kendőt

– fogta meg a lényeget Bütyök, akit Magyar Péterként tart számon a nyilvánosság a Nemzeti Konzultáció kapcsán. Mert ő még mindig tagadásban van, nem veszi be az érzékeny kis gyomra, hogy az halom SZDSZ-es kretén, akivel körbevette magát, bizony csak ilyen színvonalú gazdasági programot képes előállítani.

Áprilisig azzal fogunk gazdagodni, hogy a kormányzati, kormányzathoz bármilyen módon köthető költéseket Bütyök, akit Magyar Péterként tart számon a nyilvánosság átszámolja retyipapírra. Ez nagyon hasznos, és még a Chatgézát sem kell megkérdezni. Mint nekem. Az EU által Bütyökre költött pénznél, tekintettel arra, hogy be se jár melózni, kevesebb haszontalan dolog van. Ennyi pénzből egy közepes budapesti került egy hétig mehetne úgy WC-re, hogy van papír.