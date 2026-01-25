Nem tudják érteni a szektások a DPK-gyűléseket

A kaposvári gyűlés ismét megmutatta ezt szombaton. Valószínűleg feltépte a tiszás szekta támogatóinak sebeit, akik ezt a napot is otthon, az internet előtt töltötték, és Magyar Péter bejegyzéseit nézegették éppen, ahogy a vezérük leigazol éppen egy újabb, teljesen ismeretlen nevet, amit ettől a perctől kezdve a szektásoknak szeretniük és tisztelniük kell, akkor is, ha még a nevét sem tudják.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos / MTI

A szektásokban fellángolt a gyűlölet, amint egy boldog magyar közösséget láttak

„Jó!”, mondták a szektások, és onnantól kezdve a képernyők előtt imádták az új úrnőt, kérdéseket pedig nem tettek fel, mert nem szoktak, és akkor most már minek változtatni ezen.

Ekkor jöhettek rá, hogy nekik nincsen politikai közösségük. Meg úgy általában közösségük sem nagyon, ugyanis a felületes társas kapcsolataikat is ugyanaz tartja össze: a gyűlölet és az irigység mindenki iránt, aki sikeres, boldog, vagy éppen nem zavarja, ha valaki másra igazak ezek a dolgok.

Ekkor a szektásban ismét fellángolt a gyűlölet, látva a DPK-gyűlés lelkes, eltökélt, boldog arcait, akik szeretik a hazájukat, és tartoznak valahová.

És ekkor a szektások fogták magukat, és billentyűzetet ragadtak. Az egyik egy nevetős fejet tett egy fénykép alá, amin valaki a barátaival ment el a gyűlésre.

Egy másik szektás kirúgással fenyegetett meg egy másik résztvevőt, aki magyar zászlót lobogtatott.

Egy harmadik pedig börtönnel fenyegetett meg egy családapát, és azzal, hogy a gyereke nélküle nő majd fel, csak azért, mert a gondolattól is irtózik, hogy egy háború tönkreteheti a gyerekei jövőjét.

Miután mindez megvolt, a szektások hátradőltek, és nyugalmat akartak érezni, de nem tudtak. Azon gondolkodtak, hogy börtönbe kéne zárni azt is, aki csak egy nevetős fejet kommentelt.

Közben mi hazafelé felvettük a gyereket a nagyanyjánál. Buszoztak, metróztak és sütit ettek egész nap. Megköszöntük, hogy vigyázott rá, és útközben hazafelé azon gondolkodtunk, milyen szerencsések vagyunk, hogy ilyen csodálatos országban élhetünk, és hogy meg kell ezt őriznünk a gyerekünknek is.