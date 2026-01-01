Új év, új remények, új harcok – Mi vár ránk 2026-ban?

2026 egy döntő év lesz. Felébredve a szilveszteri mámorból, az új évben kijózanító dolog végig gondolni, hogy mi minden vár ránk idén. Hatalmas csata elé nézünk ugyanis, ami nem csupán Magyarországon, de egész Európában sorsdöntő lehet.
A közelgő választás ugyanis nem "csak" a mi sorsunkról dönt. Az orbáni modell globálisan meghatározó a patrióta gondolkodók számára. A magyar miniszterelnök mutatta meg ugyanis, hogyan lehet szembeszállni, és eredményesen harcolni a Soros-féle mélyállammal. Nem túlzás azt állítani, hogy az USA-ban Trump visszatérése is annak köszönhető, hogy a magyar példa megmutatta, hogyan lehet kiállni a woke-őrölettel és az illegális bevándorlást propagáló csoportokkal szemben.
Új év, új tét
Az idei választás tétje tehát nem pusztán az, hogy Magyarország folytatja-e a megkezdett utat, hogy tovább épülünk-e, hogy megmaradunk-e szuverén, erős országnak. A globalista erők ugyanis jelenleg visszavonulóban vannak, az utolsókat rúgják, és elkeseredetten harcolnak a patrióta világrendszer-váltás ellen.
De bármennyire is elkeseredettek, még mindig veszélyesek. Veszélyesek, mert az erejük megmaradt, és egyetlen hibán múlik, hogy visszanyerjék a pozícióikat. Ha Magyarország, a szuverenista gondolkodás első, és legerősebb bástyája elesik, ha elfoglalják hazánkat, akkor újra nyeregbe kerülhetnek. Nálunk dől el tehát, hogy sikerül-e végleg leszámolni a globalista hálózatokkal.
Ha viszont győzünk, ha megnyerjük a választást, akkor olyan csapást mérünk erre a kígyóra, amiből nem tud felkelni. Van tehát remény, van esély arra, hogy végleg legyőzzük a mélyállamot, de ehhez ezt az utolsó csatát meg kell nyerni.