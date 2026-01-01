Új év, új remények, új harcok – Mi vár ránk 2026-ban?

2026 egy döntő év lesz. Felébredve a szilveszteri mámorból, az új évben kijózanító dolog végig gondolni, hogy mi minden vár ránk idén. Hatalmas csata elé nézünk ugyanis, ami nem csupán Magyarországon, de egész Európában sorsdöntő lehet.

Az új évben legyőzhetjük őt

A közelgő választás ugyanis nem "csak" a mi sorsunkról dönt. Az orbáni modell globálisan meghatározó a patrióta gondolkodók számára. A magyar miniszterelnök mutatta meg ugyanis, hogyan lehet szembeszállni, és eredményesen harcolni a Soros-féle mélyállammal. Nem túlzás azt állítani, hogy az USA-ban Trump visszatérése is annak köszönhető, hogy a magyar példa megmutatta, hogyan lehet kiállni a woke-őrölettel és az illegális bevándorlást propagáló csoportokkal szemben.

Új év, új tét

Az idei választás tétje tehát nem pusztán az, hogy Magyarország folytatja-e a megkezdett utat, hogy tovább épülünk-e, hogy megmaradunk-e szuverén, erős országnak. A globalista erők ugyanis jelenleg visszavonulóban vannak, az utolsókat rúgják, és elkeseredetten harcolnak a patrióta világrendszer-váltás ellen.

De bármennyire is elkeseredettek, még mindig veszélyesek. Veszélyesek, mert az erejük megmaradt, és egyetlen hibán múlik, hogy visszanyerjék a pozícióikat. Ha Magyarország, a szuverenista gondolkodás első, és legerősebb bástyája elesik, ha elfoglalják hazánkat, akkor újra nyeregbe kerülhetnek. Nálunk dől el tehát, hogy sikerül-e végleg leszámolni a globalista hálózatokkal.

Ha viszont győzünk, ha megnyerjük a választást, akkor olyan csapást mérünk erre a kígyóra, amiből nem tud felkelni. Van tehát remény, van esély arra, hogy végleg legyőzzük a mélyállamot, de ehhez ezt az utolsó csatát meg kell nyerni.