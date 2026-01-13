De mi van, ha Ukrajna nem kapja meg a 800 milliárd dollárját?

A 2025 -ös év utolsó, decemberi uniós csúcsán döntött arról az Európai Bizottság, hogy 90 milliárd eurós piaci kölcsönt vesz fel az uniós költségvetés garanciája mellett, hogy azt Ukrajnának adják, szintén valamiféle kölcsönként. Hogy ebből a hitelfelvevő országok (kivéve Magyarországot, Csehországot és Szlovákiát) soha egy fillért nem fognak viszontlátni, az elég hamar nyilvánvaló lett azokból az ukrán kijelentésekből, miszerint majd az orosz jóvátételből megadják. Az oroszok persze önszántukból, pláne győztes félként semmit nem fognak fizetni Ukrajna számára, ahhoz veszíteniük kellene. Emiatt az ukránok vagy sosem fogják a kölcsönből adott kölcsönt visszaadni, vagy addig kell (újabb kölcsönökből) finanszírozni a háborújukat, amíg le nem győzik az oroszokat. (Brüsszel „B”-terve szerint a befagyasztott orosz valutatartalékot használnák erre, de annak beláthatatlan következményei lennének.)

Zelenszkij hamar bejelentette, hogy Ukrajna mégtöbb pénzt igényel; fotó: Szerhij Dolzsenko / MTI/EPA

Még hátra sem dőlhettek az uniós csúcs után a kölcsön felett megegyező európai vezetők, amikor öt nappal a találkozót követően Zelenszkij máris előrukkolt az újabb igényével, a 90 milliárd eurón felüli 800 milliárd dollárról. Ez a pénz nem hadikiadásokra kellene, hanem általános működésre. Állítólag 10 évre lenne elég Ukrajnának, amelybe nem tudni, beleértette -e az ukrán elnök az újabb aranybudikat, meg a Monaco-i kiruccanásokat.

Ukrajnának elsősorban szemléletváltásra lenne szüksége

Hogy ebből a pénzből elketyegjen valahogy Ukrajna, ahhoz persze szemléletváltásra, vezetőváltásra, az oligarchavilág felszámolására is szüksége lenne. Hiszen Ukrajna a háború előtt is egy a csőd közelében imbolygó ország volt, amely tényt a háború csak zárójelbe tett. A rendszerszintű változásoknak ráadásul éppen a gyorsított ütemű uniós csatlakozás szabhat gátat, amelynek legújabb dátumát 2027-ben jelölte meg Ursula von der Leyen.

Mivel a 90 milliárd eurós kölcsönhöz is kölcsön kellett, már csak abból is egyértelmű, hogy Európának nincs pénze. Pláne nem Ukrajnára. Ha az unió akárhogyan is megpróbálja előteremteni a mostani kölcsön közel nyolcszorosát, abba egészen biztosan belerokkan. Versenyképessége, gazdasági potenciája évekig, évtizedekig visszaesik. Ez minden rivális világgazdasági szereplő számára ideális lehetőség, mintha csak eleve így lett volna kitalálva, hogy Ukrajna majd Európa nyakán marad, visszavetve a fejlődését. Sőt, talán az Európai Unió közösségét is szétbomlasztva.

A pénztelen Ukrajna fenyegetést jelent

De, mi van, ha az Európai Unió vezetői egy 180 fokos fordulattal vállalják a nyilvánvalót, és közlik, hogy nincs pénz? Ebben az esetben ott marad egy oroszok által szétbombázott ország, működésképtelen gazdasággal és államaparátussal, súlyos adósságokkal, egy csomó éhes oligarchával, sok százezer munkanélküli, traumatizált exkatonával és hatalmas mennyiségű fegyverrel. Nem nehéz tippeket találni, mit kezd magával egy ilyen ország. Drasztikus elvándorlás, maffia, kilátástalan politikai viszonyok, teljes elszegényedés. Egy pénztelen Ukrajna óriási fenyegetést jelent. Amit most még csak kérnek, az valójában követelés. Burkolt zsarolás. Mert ha nem kapnak pénzt, olyan folyamatok indulnak el, amelyek még veszélyesebbek Európára, mintha fizetne. Valójában bármennyit. Mondhatják, hogy 800 milliárd dollár, de valójában a világ összes pénze. Az sem lenne elég.

Ráadásul, amíg Európa pénzeli, semmi sem ösztönzi Ukrajnát, hogy önerejéből talpraálljon. De, ha tíz évre meg is kapja a 800 milliárdot, ki garantálja, hogy ez elég idő lesz Ukrajnának az önálló létfeltételei megteremtéséhez? Mennyi idő, mire egy háborúsújtotta vesztes ország összeszedi magát?