Fenyegetik Orbán Viktor és Szijjártó Péter az ukránok, amiért nem hajlandóak feláldozni a hazájukat és honfitársaikat, egy végtelenségig korrupt, a stabilitást hírből sem ismerő, a bábkormányok intézményét csúcsra járató országért. Fenyegetőznek a ukránok - itt most nyilván az ukrán “vezetésre” gondol az ember -, mert nem vagyunk hajlandóak elfogadni azt, hogy a magyar családok és dolgozó emberek támogatása helyett az ő aranyvécéikbe, meg dollárokkal megtömött utazótáskáiba utaljuk a pénzt.

Fenyegetőznek az ukránok, mert zavarja őket, hogy a magyaroknak van véleménye / Fotó: Gian Ehrenzeller / MTI/EPA/Keystone

Az ukránok fenyegetőznek, mert csak ez maradt nekik

Fenyegetőznek, mert ez maradt csak nekik. Egy évtizedek óta instabil államból fenyegetőznek, miközben ők maguk az évek alatt még a pohártartót is ellopták, ha rá volt égetve: Ukrajna kormányának a tulajdona. Fenyegetőzik azon nép vezetése, amelynek sosem sikerült megoldania, hogy külső támogatás nélkül átvészeljenek akár egyetlen hónapot is. Vagy az oroszok, vagy az amerikaiak mondták meg nekik, hogy mit hogyan csináljanak. Mindezt azért, mert az ukrán vezetés a hatásos marketingen, a lekonyult szájakon kívül csak ahhoz ért jobban, hogy hogyan tegye magáévá nem csak az ukrán közpénzt, hanem azokat a forrásokat is, amiket külföldről kapnak.

A pénisz-zongorista fejbe akarja kólintani a pesminiszterelnökünket, mert az inkább a magyarokba fektetni a pénzt. A pénisz-zongorista, meg a mellette álló verőemberek, uh bocsánat kormánytagok nagyon-nagyon várják, hogy a Tiszával egy olyan kormány jöjjön Magyarországra, amely engedelmes alávalóként bólogat Ursula von der Leyenék az ukrán vezetést tövig nyaló intézkedéseihez. Azt hiszik, hogy áprilisban eljön az idejük, ezért mernek most ilyen nagy szájjal kiabálni. Ahelyett, hogy hálásak lennének Orbán Viktornak és a magyar kormánynak, akik a háború kirobbanása óta a legnagyobb támogatói a mielőbbi békekötésnek? Hát nem az lenne az ukrán vezetés érdeke, hogy ne haljon meg még több kiskatona a fronton? Mert egyelőre nem úgy tűnik, hogy Zelenszkij ezen lenne. Több mint érdekes, nem? Szóval a lényeg. Kedves korrupt ukrán vezetők, akik még a sajátjaik feláldozására is képesek a lóvéért. Nulla, azaz nulla darab forintot kaptok tőlünk, magyaroktól. A következő Fidesz kétharmadot meg előre is köszönjük, sok munkátok van nektek is benne. Férgek.