Világháború vagy béke?

Amikor Európa napi szinten beszél arról, hogy nincs más út, mint a háború, az ember elgondolkozik és beleborzong. Nem csak egy-két potentát elszólásáról van szó, hiszen az utóbbi hónapokban a nyugat-európai liberális elit majdnem minden tagja meglepett már bennünket olyan szösszenetekkel, amelyeknek csupán egy üzenete volt: a gyerekeitek a fronton fognak meghalni, nyugodjatok bele, nem tudtok ellene mit tenni. A világháború esélyét úgy próbálták egyre feljebb csavarni, hogy közben természetesen nem készültek fel sem katonailag, sem mentálisan és még valódi ok sem volt.

Indulhat a világháború? Zelenszkij már nagyon várja.

Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

Világháborúba szép szavakkal

De miközben ezt az olcsó retorikát alkalmazták, félelmet ültettek el az emberek szívébe és gyúrták a lelküket, hogy fogadják az értelmetlen őrületet, egy másik vonalon végig arról hallunk, hogy most már tényleg vége az ukrán-orosz háborúnak, nem hogy eszkalálódna a helyzet. Zelenszkij és hordája pedig napi szinten mondja a világnak, hogy ők békére vágynak, csak a sok gonosz ember nem engedi nekik, hogy befejezzék. Amikor valóban lehetőség van rá, hirtelen történik egy brutális ukrán támadás, Zelenszkij olyan feltételeket támaszt, amiket lehetetlen teljesíteni és hasonlók. Most megint kijelentette, hogy minden adott a háború befejezéséhez. Már előre rettegünk, hogy megint mire készülnek, hogy elinduljon az a világháború, amit egyesek eszement gazdagodásnak szánnak, miközben jót röhögnek rajta, hogy tényleg milliók pusztulnak majd el a fronton. Mindezt valódi okok nélkül, a fegyverlobbi nagy örömére. Volt már ilyen, 1914 előtt hasonló folyamatok zajlottak le, de akkor az európai országok valóban készültek is a háborúra, most a szivárványos zászlót tartalékba tették és hirtelen katonai jelszavakat ordibálnak. Ez kevés lesz. Főleg úgy, hogy még mindig nem tudták megokolni ennek a fene nagy háborúnak az értelmét. Főleg azért, mert nincs is.