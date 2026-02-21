A kisantant illegális blokádjával próbál Magyar Péter hatalomra vergődni

Közismert, az ukránok lezárták a Barátság-kőolajvezetéket, majd hazudozni kezdtek. Állították, hogy azért nem működik, mert az oroszok megtámadták a saját vezetéküket. Persze. Az igazság amúgy az, hogy az oroszok egy mellékágat lőttek meg, amiben a lengyelek számára kilopott üzemanyagot tranzitálták az orosz olajat suttyomban zabáló Donald Tusknak. Később persze már beismerték, hogy korábban hazudtak, simán jöhetne az olaj, de zsarolni akarnak. Ja, közben még elsütötték azt az átmeneti hazugságot, hogy az orosz olajról akarnak csak leszoktatni minket. De aztán ezt is félretették, maradt a törvénytelen, szerződésszegő és a civilizáció normáit figyelmen kívül hagyó politikai zsarolás.

Megállapodtak, hogy Magyar Péter kedvéért illegális blokáddal támadják Magyarországot.

Mivel az Adria olajvezetékkel és a tartalékokkal simán kihúzzuk még évekig, Magyar Péter és Manfred Weber lebeszélték Andrej Plenković-al, hogy a horvátok is beszállnak az illegális energetikai blokádban. Hátha így bejön a Brüsszel-Ukrajna-nagytőke haditerve Magyarország ellen, és a Tisza Párt győz áprilisban, ami után az ukránok, a bankok, Brüsszel és a mohó olajtársaságok szabadon kirabolhatnak minket. A rengeteg eszükkel jutottak erre a megfejtésre.

Csak hát van egy kis gubanc. Méghozzá az, hogy ez teljes mértékben illegális. Törvénytelen, továbbá nem is kicsit, hanem nagyon. Konkrétan a genfi konvenciók tiltják az illegális blokádot. Mert ez nem szankció, ugyanis ilyen szankció nincs. Ez illegális blokád. Ami nyugodtan értelmezhető volna hadüzenetként is. De talán nem kell egy század Grippennel bombázni Zágrábot, ők is tudják, hogy a pofázáson túl nincs semmi eszköz a kezükben. Mert ha tényleg nem engedik az olajunkat kicsomagolni és csőbe pumpálni Krk-ben, akkor a tiltó döntést meghozó politikusok, illetve bűntársaik és felbujtóik ellen nemzetközi körözést fogunk kiadni. Nemcsak mi, hanem a hágai Nemzetközi Bíróság. Plusz, mivel az amcsik nincsenek benne, ezért őket külön megkérjük erre.

Értem én, hogy jó ötletnek tűnt visszamenni az 1920-as évekbe, hogy a kisantant blokádjával megpróbálják megfojtani, kivégezni, eltüntetni Magyarországot, hogy a tolvaj utódállamok biztonságban érezhessék magukat, de azóta eltelt 100 év. És az ilyesmit 1949 óta nem tolerálja a világ civilizált része. Ugyan se Ukrajna, se Németország, se Horvátország, se a brüsszeli adminisztráció nem tartoznak az emberi civilizáció világítótornyai közé, igazodniuk kell hozzá, mert különben börtön.