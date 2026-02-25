Az EU vezetőit nem igazán érdekli a magyar emberek sorsa

De itt konkrét fizikai gazdasági érdekekről és hatásokról beszélünk, és nem ideológiaiakról. Ha valakinek nem volna világos, Ukrajna úgy állította le a Barátság kőolajvezetéken az orosz olaj szállítását, hogy továbbra is elvárja, Magyarország, akár a saját stratégiai tartalékából is, szállítson neki dízel üzemanyagot.

Zelenszkij persze nem az ukrán érdekre, hanem a sajátjára hajt. Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Az ukrán ideológiai érdekek felülírják az elemi magyar érdekeket

A lépés sem gazdaságilag, sem katonailag nem logikus Ukrajna szempontjából, egyedül a primitív ukrán felsőbbrendűségből eredeztetett ideológiának felel meg. Az ukránok a saját katonai képességeik csökkenését is megkockáztatják azért, hogy ártsanak a magyar kormánynak az áprilisi országgyűlési választások előtt. Nem érdekli őket, hogy elesnek az orosz olaj szállításáért, átengedésért járó tranzitdíjtól, hogy át kell szervezniük az üzemanyag ellátásukat és veszélyesebb utakon kell dízelt szállítaniuk, célponttá téve az új szállítási útvonalakat. Az ukrán rezsimnek csak a jelenlegi magyar kormány elleni eszelős gyűlölete számít, mert azt hiszik, hogy ezen múlik az EU és a NATO tagságuk.

Ez nyilvánvalóan illúzió, ahogy az is az, hogy az ukrán igényeknek történő ellenszegülésbe esetleg belebukik a magyar kormány. Főleg úgy kicsi erre az esély, hogy az ukránpárti magyarországi ellenzék (mert magyar ellenzéknek csak nem hívható) mindenki által tudottan lapít az ügyben, tehát gyakorlatilag megígéri az orosz olajról történő erőltetett leválást, vagyis az 1000 forintos benzinárat. Az ukránok ilyenek, ezt tudjuk már régóta, a tiszások ukránpártiak, ezt is tudjuk régóta, csak az volt a kérdés, hogy az EU vezetése legalább megpróbál-e úgy tenni, mintha nem Ukrajna édesanyukája lenne, hanem a 27 tagország mindegyikének a képviselője.

De az kiderült most is, persze nem lepődtünk meg, hogy az EU vezetőiből teljesen hiányzik minden méltóság és jóindulat, nekik is csak az aktuális ideológia számít, ami szerint az ukrán rezsim érdeke mindennél fontosabb. A rezsimé, nem az ukrán embereké. Az EU vezetése ugyanúgy tesz az ukrán emberekre, mint a magyarokra, nekik Zelenszkij üzleti köreivel, meg a fegyver és egyéb bizniszekben érdekelt cégekkel van ügyük, nem holmi átlagemberekkel.