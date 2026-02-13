Sörös piknik, alvilági lokál, drogos parti – ez az ember akar kormányfő lenni?

Izgatottan várja az ország, hogy kiderüljön: mi történhetett abban a szobában, melynek a képe napok óta látható a titokzatos radnaimark.hu weboldalon? Persze a balliberális oldal máris fel van háborodva, hogy micsoda aljasság az ellenzék vezérének magánéletében turkálni. Ugyanez a társaság nem volt ilyen kényes, amikor fordítva történt mindez és Magyar Péter a saját feleségének lehallgatásával alapozta meg politikai karrierjét. De akkor sem voltak túl kényesek, amikor a volt győri polgármester videóját és fotóit kürtölték szét és ragasztgatták fel úton-útfélen. Hagyjuk is, hiszen Magyar Péter kanapébotrányában valójában az a legkevésbé érdekes, hogy kivel és hogyan üzekedett ott azon a fülledt hajnalon (reméljük, nem is kell megnéznünk soha), ám sokkal meghökkentőbb mindaz, amit maga, a politoxikomán agitátor vallott be saját magáról.

Magyar Péter ezen a szentendrei pikniken indított sörözéssel, ezután egy alvilági lokálban kötött ki, innen került hajnalban az emlegetett drogos partiba

Magyar Péter – mint tegnap délután óta köztudott – kármentésbe kezdett és a Facebook-oldalán megmagyarázta, hogy mit is láthat majd a nagyközönség, ha a titokzatos ellenségei frissítik az oldalt. Idézzük csak őt:

2024. augusztus 2-án a Tisza egy nyári partit szervezett a támogatóinak. Ezen én is részt vettem. A rendezvény végén megjelent Vogel Evelin és elhívott magával egy szórakozóhelyen szintén jelenlévő személy lakásába, egy házibuliba. Ugyanekkora folyamatos zsarolások miatt már nem álltunk élettársi kapcsolatban Vogel Evelinnel, de aznap éjszaka nem ismertem fel, hogy egy titkosszolgálati akcióval állok szemben, ezért hagytam magam elcsábítani. Hajnali 5 óra körül érkeztünk meg a képeken is látható lakásba, ahol néhány számomra ismeretlen ember tartózkodott. Radnai Márk sem aznap éjszaka, sem máskor nem járt az ingatlanban. Az említett személyek a lakás bejáratához közel lévő asztalnál ültek. Az asztalon alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt. Én az asztalon lévő dolgokhoz nem nyúltam, kábítószert nem fogyasztottam. Pár perc elteltével Vogel Evelinnel bementünk az egész ország által megismert szobába, és konszenzuális szexuális kapcsolatot létesítettünk. Az ingatlant augusztus 3-án dél körül hagytuk el, amikor már rajtunk kívül senki nem tartózkodott ott.

Magyar Gyurcsány emlékezetes vonatbalesetes beszédét megfejelve, el-elcsukló hangon taglalta, hogy ellene orosz típusú „kompromatot” állítottak, de ha a videón Vogel Evelinen kívül bárki más is látható lesz azon az ágyon, azt már a KGB és a Fidesz rakta rá mesterséges intelligenciával. Tehát a Tisza-vezérnél a kompromat azt jelenti, hogy elmész egy drogos buliba a saját lábadon és amíg ott egy ismeretlen társaság drogozik, te önfeledten kufircolod a már kirúgott szeretődet (jobb esetben nem a szemük előtt, hanem a szomszéd szobában.) Logikus! Hagyjuk azt is, hogy miként tudtak ott maradni egyedül az ismeretlen idegenek által kibérelt szobában, esetleg emiatt nem kellett-e mégis kapcsolatba lépniük a drogosokkal...