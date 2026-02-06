Kocsis Máté feltette az év kérdését Manfred Webernek (ő az ugye, aki egy lehetőleg német vezetésű nagy Európai Egyesült Államokról álmodozik egy ideje, de most alkalmasnak látja, hogy egyre többet beszéljen róla). Avagy Manfred előbújt, és valamiért most tartja a legalkalmasabbnak, hogy beszéljen arról, ő szívesen élére állna egy európai diktatúrának.

Weber meg Ursula tényleg komolyan gondolják, hogy egy Egyesült Európai diktatúrára lenne szükségünk / Fotó: Antonio Bat / MTI/EPA

Weber úr! Az ön által megálmodott negyedik birodalom a harmadik mintájára jönne létre, vagy van, amiben eltérne?"

- érdeklődik az EPP elnökénél, (aka. Magyar Péter főnökénél) a Fidesz frakcióvezetője.

Ha hagyjuk, akkor Weberék tényleg ránk hozzák a totális európai diktatúrát

Na igen. Azért komoly dolgok történnek már egy ideje ott a brüsszeli elitista buksikban. A Néppárt zágrábi csúcstalálkozóján ugyanis Weber úrék eldöntötték, hogy végleg eltörlik a demokráciát Európában. Minek az, nem?



Weber (nagy)úr vezetésével konkrétan arról értekeztek Zágrábban, hogy meg akarják szüntetni a tagállamok vétójogát, és ami ennél is fontosabb, az unióból katonai szövetséget akarnak faragni. Nagyszerű ötlet! De azért szerintem előtte még fosszuk ki az összes európai országot, öntsük bele az európaiak pénzét egy háborúba, amely nagy bizniszt jelent mindazoknak, akik a forró üst körül dörzsölik a tenyerüket, majd ezt a kifosztott, tönkretett Európát uraljuk le és mondjuk meg nekik, hogy a orosz üzemanyag helyett a lelkünkkel tankoljanak, orosz gáz helyett a szívünkkel fűtsenek, a nemzeti ideológiát pedig cseréljük fel a szivárványos kisbugyiban való vonaglásra. Évente lehetőleg 3-szor, 4-szer, de csak akkor, amikor jó idő van(!!!) Na ez az újabb, birodalmi álmokra törő németajkú csávó nagy terve.



Szerintem mi kimaradnánk Manfred, ha engeded. Köszi.