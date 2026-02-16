Magyar Péter nem évértékelőt tartott, hanem szánalmas kínlódást

Nem mondok nagy újdonságot azzal, hogy a pannon Caligula megint lukra futott. Évértékelőt ugyanis olyan ellenzéki okoskodók nem nagyon szoktak tartani, akik mögött nincs kormányzás, nincs teljesítmény. Orbán Viktor immár 27. alkalommal tartott évértékelőt, hazánkban ő honosította meg a műfajt. De Magyar Péter láthatóan még ezt is le akarta utánozni, közröhejt okozva, de neki ez sem számított, nem rendelkezik szégyenérzettel. Egy ember, aki azzal indította politikai pályafutását, hogy lehallgatta a feleségét, leleplezéseket ígért, aztán azóta csak a bosszúszomjas embereket gyűjtötte maga köré, vajon mit akart értékelni? Nincs mögötte felhatalmazás, nincs teljesítmény, egyszerűen egy gyáva báb, aki kapkodva próbálja megmutatni a rátermettségét, de közben maga alatt ássa az árkot folyamatosan.

Magyar Péter évértékelője unalmas ígéretcunami és szánalmas fenyegetés volt, semmi más.

Évértékelő, de minek?

A zsebmessiás izzadásából nem is sült ki semmi jó. Annyira kínlódott, hogy megmutassa magát, hogy a szokásosnál is unalmasabbá vált a bádoghangú óbégatása. Parttalan, ötlettelen ígérethalmazt vett elő ismét, még szétcincálni sincs értelme, mert azon kívül, hogy minden négyzetcentiméternyi utat le akar aszfaltozni az országban, azt is megtudtuk, hogy nagyon jó dolog a Magyarországon futó folyókkal együtt élni. Amellett, hogy a beszéde fordulataiban is Orbán Viktort utánozta, a politikai skizofrénia egyre súlyosabb tüneteit láthattuk csak. Arra viszont jó volt ez a kis etűd, hogy a szombati Orbán Viktor által tartott évértékelővel összehasonlítva még inkább kidomborodjon, hogy ez az alak és a sleppje, nem hogy országot, de még egy óvodai csoportot sem tudna tisztességesen irányítani. Abban minden normális ember biztos lehet, hogy egy szál gyufát sem szabad rábízniuk, mert azt is elrontják. Ezek az emberek csak fenyegetni tudnak, börtönnel riogatni azokat, akik átlátnak a hazugságaikon, márpedig az ország többsége a fejét fogja a szánalmasabbnál szánalmasabb performanszok, önégetések, hazugságok és tagadások során. Egyet azért tudunk: az ukránokat minden erejükkel támogatni akarják, a pénzüket pedig el akarják szedni, ahogy a 2010 előtti daliás gyurcsányi időkben. Mi viszont nem hülyültünk meg.