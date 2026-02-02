Magyar Péter utálja a fideszeseket, de elkezdett könyörögni, hogy mégis szavazzanak rá

A tiszás tudatállapot semmiképpen sem mondható tisztának. Az átlagos hozzáállás most már a földbe döngölés, a tiszás felsőbbrendűségi attitűd, amikor az ostoba "agytrösztök" igyekeznek oktatni azokat, akik náluk minden szempontból magasabb szinten állnak. Magyar Péter szokott élen járni ebben az eszement őrületben, hiszen bosszúból szinte lincselésre küldi rajongóit egy-egy súlyos lebőgése után. Most azonban hirtelen változtak a szelek, a zsebmessiás ugyanis hangulatingadozásai közben átcsúszott egy másik dimenzióba, most a fideszeseket próbálta meg tudathasadásos módon hipnotizálni. A pannon Caligula az utóbbi hónapokban úgy kommunikál, mintha legalább 15-20 százalékos előnnyel vezetne a Tisza Párt a Fidesz előtt, de a valóság valami egészen más lehet, nem csak a megbízható, valódi közvélemény-kutatók adatai miatt, hanem azért is, mert Magyar Péter pánikszerűen kapkod egy-két százaléknyi népszerűségért.

Magyar Péter most a fideszeseknek könyörög, hogy szavazzanak rá.

Célkeresztben a fideszesek

A pofátlanságnak tényleg nincs határa, ezt a pannon Caligula minden egyes nap bizonyítja nekünk. Most is újabb rekordot döntött, hiszen szinte udvarolni kezdett azoknak, akiket eddig szinte kivégzésre ajánlott a tiszás Lenin-fiúk számára. Most a fideszes honfitársait szólította meg, akiknek elmondta, hogy még azt is megbocsátja, ha nem rá szavaznak, de azért mégis csak tegyenek úgy. Nem lesz megtorlás (talán) és milyen szép dolog ennek örülni egy demokráciában, nem? Magyar Péter nagylelkűen elmondta, hogy valóban jó dolog a déli határkerítés, a rezsicsökkentést, amit ugyan ők majd kibővítenek és egy sor másik remek dolog van, de akkor adódik a kérdés, miért mondja, hogy tizenhat éve itt minden rossz. A kamuközvélemény-kutatások láthatóan nem érnek semmit, ezért kell teperni, ezért kell könyörögni a fideszeseknek, ezért kell 1000 kistelepülésre hangosbemondó kocsikat küldeni, amelyek harsogják majd, hogy a Tisza jó és s Fidesz rossz. Elképesztő valóságtagadás és hazugságcunami zajlik, a tiszás kommandók fenyegetik a jó érzésű magyar embereket és közben elvárják, hogy még szeressék is őket érte. Mindenki azt kapja, amit megérdemel, ebből Magyar Péter sem húzhatja ki magát.