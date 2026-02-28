Kedves balliberális embertársam! Segítek, fillérekért felvásárlom fertőző villáitokat a Dunakanyarban!

Magyar Péter, alias Bütyök napok óta tolja a kampánykamut a Face-en. Mindenféle kitakart arcú emberek beszélnek neki, hogy radioaktív port hord a szél Gödön, sőt, az egész Dunakanyarban, illetve toxikus anyagok millió tonnáit rejtették el országszerte. De főleg a Dunakanyarban, lehetőleg az ivóvízbe keverve. Nyilván azt hazudik, amit akar – neki van mentelmi joga.

A szektás gyogyósok szerint a vasló se élte túl a Samsung radioaktív porát Gödön.

Az átlag szektás gyogyósoknak viszont nincs ilyesmije. Nekik vállalni illene a szavaikért a felelősséget. Pl. azok, akik a Face-on tombolnak, hogy a Samsung megmérgezte Gödöt, sőt, az egész Dunakanyart, az emberek meghaltak, azok adják el szépen az ingatlanjaikat, amik arrafelé vannak. Mert az a gödi, aki szerint ő radioaktív sivatagban él, az meneküljön Borsod vármegye szélére, a biztonságba. Nem kötelező a Dunakanyarban lakni, plána akkor, ha az ember hülye.

Teljes árat ne is reméljenek érte!

Aki elhiszi a radioaktív port meséjét, a tömeges emberhalált okozó gonosz Samsung legendáját, az szíveskedjen a 150-200 milliós, Ruszin-Szendi Romulusz szolgálati villájára emlékeztető házikóját az eredeti ár 1 százalékáért eladni. Az is több a semminél, az is kiút a radioaktív pokolból. Nem kérhet érte többet, hiszen toxikus, élhetetlen környezetben áll a háza. Élő ember nem marad meg ott a környéken. Ezt írta a Face-en, tehát biztos így van.

Szóval. Adok mondjuk másfél millát azért a szép kis vízparti, három emeletes ingatlanért, ahol annyi boldog pillanatot élt át, amíg Orbán meg nem mérgezte a Dunakanyart. Abból a pénzből ugyanakkorát vehet a békés és biztonságos Hétes-telepen, ahol maga Bódis Kriszta igazgatja és fejleszti a környéket. Sokkal jobb hely, mint Göd. Biztonságosabb. Egészségesebb.

Én meg költözöm Gödre, a mérgező vízpartra. Ez a büntetésem, amiért nem hiszem el Magyar Péter és a független-objektív sajtó (FOS) tűpontos híradásait. Megyek a radioaktív sivatagba. Oké? Másfél milláért. Oké? És köszönd meg, hogy megmentettelek. Ha erről írtál a Face-en, akkor nem szállhatsz ki az üzletből! Oké, kedves liberális embertársam?