Most azok figyeljenek, akik valakit magukon kívül szeretnek

Ez utóbbi sor a Tisza Párt környékére valószínűleg nem jellemző, de mégis örömteli lenne, ha ők is elgondolkodnának valamin. Például azon, hogy egy olyan történelmi pillanatban vagyunk, amikor a kezünkbe vehetjük a döntést a saját sorsunkról, és főleg a gyerekeink, szeretteink sorsáról.

Dönthetünk a gyerekeink és a hazánk sorsáról

Aki figyelt a történelemórákon, az tudja, hogy erre nem mindig volt lehetőségünk. Az értve olvasók talán bosszankodtak is a padban, azt gondolván, hogy „miért kellett ebbe belemenni?”, „miért nem emeltek szót egységesen a magyarok?”.

Hát kedves magyarok, itt a lehetőség, most van beleszólásom, beleszólásunk, mert minden szülőnek van beleszólása, hogy a gyereke apa nélkül, vagy lehetőségek nélkül fog-e felnőni a romok között, egy olyan országban, ahol az a mérvadó, hogy ki kit gyűlöl, vagy sem.

Egy apa köteles úgy dönteni, hogy legyen a gyerekének jövője

És jómagam, egy kétéves kisfiú apukájaként például azt gondolom, hogy kötelességem mindent megtenni, amit a saját erőmből és lehetőségeim szerint megtehetek, hogy az éppen a plüssbuszával békésen alvó kisfiamnak legyen jövője. A lehető legjobb, amit választhatok neki.

És biztos vagyok benne, hogy ezzel önök közül is sokan így vannak, akár szülők, akár nagyszülők, akár házasok, vagy csak vannak olyanok, akiket szeretnek, és akikért aggódnak.

Nem tudom, hogy mi lehet annál világosabb, mint amit Orbán Viktor Szombathelyen elmondott: „A 2026-os választás a háború előtti utolsó választás. Arról, hogy megyünk-e háborúba, vagy kimaradunk, a 2026-ban megválasztott kormány fog dönteni”.

Azt már én teszem hozzá, hogy nem hagyhatjuk, hogy ezt a döntést egy maroknyi milliárdos gonosz rohadék Brüsszelben, meg itthon egy nárcisztikus, bosszúszomjas törpeagresszor hozza meg.