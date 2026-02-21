Hírlevél
Az ember egyik legősibb képessége a veszély felismerése

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Amikor a pleisztocén kori vadász azt látta, hogy bozót rezgett, az idegrendszere azonnal reagált. A túlélés nem világnézeti kérdés volt, hanem biológiai alapvetés. A zaj lehetett ugyan egy lenge őszi szél is – de minden esély megvolt rá, hogy inkább valami nagyfogú ragadozó volt, (vagy háború) ezért felesleges volt kockáztatni. Tegyük hozzá, hogy nem is nagyon lehetett, a túlélési ösztön nem társadalmi konstrukció volt, hanem biológiai realitás. Az élet értelme, ha úgy tetszik. Úgy tűnik, hogy ma már egyeseknél nincs ilyen.
Tisza Pártválasztásveszélyháború

Na ebből az állapotból jutottunk el odáig, hogy egyesek akkor sem hiszik el, hogy valószínűleg hamarosan háború lesz, amikor azt a háborúzni kívánó fél maga közli nagy nyilvánosság előtt.

Magyar Péter, Tisza, háború, béke
A tisza követői nem hiszik el, hogy veszélyt jelent a háború? 

A veszélyérzékelés rendszere nem halt ki – csak más , leginkább mesterségesen kreált, egyébként teljesen elhanyagolható és/vagy nem létező ingerekre reagál, vagyis a szimbolikus igazságtalanságok válnak központi kérdéssé. Például olyanokra, hogy milyen táskát vett Mészáros Lőrinc a feleségének, meg milyen órája van Hajdú Péternek.

Meg persze az, hogy mi van az “ő adójukból”.

A társadalmi hergelés erősebb, mint a háborútól való félelem

Az ilyen típusú hergelés érzelmileg erősebb, mint a geopolitikai elemzés, a belpesti másnapos indulatok meg ráadásul le is kötik a hasznos energiákat.

És ezt pontosan tudják azok, akiknek épp az az érdekük, hogy az emberek ne foglalkozzanak a közelgő veszéllyel, mert inkább olyan dolgokon háborogjanak, amik az ő életükre igazából egyáltalán nincsnek is hatással. Például az MNB 500 milliárd, meg Hatvanpuszta, meg az összes ilyen baromság.

Ezeknek az embereknek a gondolatait egyébként azért lehetett ilyen irányba terelni, mert a relatív jólét elhitette velük, hogy a történelem már nem tényező – vagyis volt idejük hülyeségeken gondolkodni. 

Az egyik ilyen hülyeség az, hogy a konfliktusok például minden esetben mások problémái, és velük nem történhet meg hasonló, már csak azért sem, mert minden héten kiálltak az éppen aktuális trendi ügy mellett, szorgalmasan kirakták a profil-képeikre az aktuális zászlókat és logókat, és mivel erre a Facebook.csoportokban megkapták a megfelelő mennyiségű lájkot, ezért a világban nem is lehet már semmi baj.

 

 

