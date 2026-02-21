Az ember egyik legősibb képessége a veszély felismerése

Na ebből az állapotból jutottunk el odáig, hogy egyesek akkor sem hiszik el, hogy valószínűleg hamarosan háború lesz, amikor azt a háborúzni kívánó fél maga közli nagy nyilvánosság előtt.

A tisza követői nem hiszik el, hogy veszélyt jelent a háború?

A veszélyérzékelés rendszere nem halt ki – csak más , leginkább mesterségesen kreált, egyébként teljesen elhanyagolható és/vagy nem létező ingerekre reagál, vagyis a szimbolikus igazságtalanságok válnak központi kérdéssé. Például olyanokra, hogy milyen táskát vett Mészáros Lőrinc a feleségének, meg milyen órája van Hajdú Péternek.

Meg persze az, hogy mi van az “ő adójukból”.

A társadalmi hergelés erősebb, mint a háborútól való félelem

Az ilyen típusú hergelés érzelmileg erősebb, mint a geopolitikai elemzés, a belpesti másnapos indulatok meg ráadásul le is kötik a hasznos energiákat.

És ezt pontosan tudják azok, akiknek épp az az érdekük, hogy az emberek ne foglalkozzanak a közelgő veszéllyel, mert inkább olyan dolgokon háborogjanak, amik az ő életükre igazából egyáltalán nincsnek is hatással. Például az MNB 500 milliárd, meg Hatvanpuszta, meg az összes ilyen baromság.

Ezeknek az embereknek a gondolatait egyébként azért lehetett ilyen irányba terelni, mert a relatív jólét elhitette velük, hogy a történelem már nem tényező – vagyis volt idejük hülyeségeken gondolkodni.

Az egyik ilyen hülyeség az, hogy a konfliktusok például minden esetben mások problémái, és velük nem történhet meg hasonló, már csak azért sem, mert minden héten kiálltak az éppen aktuális trendi ügy mellett, szorgalmasan kirakták a profil-képeikre az aktuális zászlókat és logókat, és mivel erre a Facebook.csoportokban megkapták a megfelelő mennyiségű lájkot, ezért a világban nem is lehet már semmi baj.