Tízezer Linzi

Linza a hadigazdaság legújabb gyermeke. Szénszálas kompozit műanyagból készül, négy kilogrammnyi robbanóanyagot is elbír, tizenöt kilométeres a hatótávja, és olyan intelligens, hogy GPS nélkül is célba talál. Linza a becslések szerint egy-másfél millió forintból legyártható, és tíz Linzából legalább hét célba is talál. A német kancellár és az ukrán elnök azt is bejelentette, hogy legalább négy Linza-gyárat terveznek átadni, amelyek majd tízezrével fogják ontani magukból a Linzákat.

Linza, a hadigazdaság gyermeke

Hiába, Európa kicsit lemaradt, erőt kell mutatnia, fel kell pörgetnie a gazdaságot. Vissza kell térnie a nagyok közé. Erre az egyik legjobb megoldás a hadiipar. Főleg, ha akad, ahol Linzák tízezreit fel is lehet használni. Mert, ha csak úgy porosodnának a raktárakban a legyártás után, bizony a Linzáknak nem sok haszna volna. El is avulnának hamar.

Linza helyett...

De, mi lenne, ha Németország nem Linzákba, hanem Linzikbe invesztálna? Azaz gyerekekbe. Nem kell rémeket látni, hogy gyártsák inkább a gyerekeket futószalagon a németek.

Amúgy, ha a gyárkapacitásokat nézzük, a négy Linza-gyár is kevés lenne arányosan, hogy Németország megállítsa a népességfogyást. A németek népesedés-rendszeréből ugyanis legalább kétszáz-kétszázötven ezer gyermek hiányzik.

Ugyanakkor tévúton jár Németország és minden olyan európai ország, amely a hadiipar fellendülésétől várja a gazdasági fejlődését, a versenyképesség helyreállását. Mert ugyan kinek állítják vissza azt a versenyképességet? Ki fogja élvezni a fejlődésnek induló gazdaság előnyeit? A Linzik biztosan nem, ha meg sem születnek. Ha inkább Linzákra megy el a pénz. Mi értelme olyan gazdasági jövőt tervezni, amelyet demográfiai jövő nem alapoz meg?

A hadigazdaság nem boldog jövőt termel

Ráadásul ezzel az egész hadiiparfejlesztési ötlettel az is nagy probléma, hogy egy lehetséges háború árnyéka borul rá. Az ötlet képviselői már kötelező katonai szolgálattal, sőt háborús időpontokkal is dobálóznak, meg azzal, hogy az anyáknak fel kell készülniük fiaik elvesztésére. Ilyen körülmények közt, ilyen hangulatban ugyan ki vállalna szívesen gyereket?

Európa különben sincs gyermekvállaló hangulatban. Az elmúlt évtizedek különböző világvége-koncepciói megtették a hatásukat. Ahogyan a hagyományos család, a hagyományos értékek, szerepek szándékos lerombolása is. Sok fiatal ebben a személytelenül, de annál bántóbban vibráló, örömöt csak a fogyasztásban felmutatni képes életvilágban már azt sem tudja eldönteni, hogy fiú -e, vagy lány. Esetleg mindkettő, vagy már inkább egyik sem akar lenni. Európa felett ma tort ül a dekadencia, a nihilizmus, a minden eddig biztos megkérdőjelezésének elviselhetetlen könnyűsége.

Tévúton jár Németország és minden olyan európai ország, amely a hadiipar fellendülésétől reméli a megoldást. Európa gazdasági felvirágoztatása a boldog, kreatív és magukat biztonságban érző fiatalokon múlik és róluk kellene szóljon. Itt kellene végre rendet tenni, mert közben tudomást sem veszünk róla, hogy Európa a világ egyik legélhetőbb helye. Csak épp az ittélők érzik másképp. Félnek a saját jövőjüktől. Ezért is fogynak. Pedig, ha igaz lehet a párhuzam, Európát is az unokáinktól kaptuk kölcsön. Ehhez képest most mindenki háborúzni akar...