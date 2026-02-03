Az első éjszaka jogára hivatkozva fosztaná meg a DK a határon túli magyarokat "szerzett jogaiktól"

Az első éjszaka joga, latinul a Ius primae noctis az egyik legmakacsabbul életben tartott történelmi hazugság, amelyet még a felvilágosodásnak nevezett időszak jeles emberei kezdtek terjeszteni a sötétnek beállított középkorról. Az említett jog elvileg azt jelentette, hogy a földesúrnak jogában állt elhálni a jobbágyai friss házasságának első éjszakáját, természetesen az arával. Tehát egyfajta „természetben fizetett” szexuális adónemnek lehet tekinteni.

Hollywood csinált kultuszt a Ius primae noctisból

Az ezer sebből vérző vérző történelmi fake news-nak természetesen semmilyen írásbeli nyoma, hitelesítő forrása nincs. Ha csak annak nem tekintjük Mel Gibson 1995-ben készült Braveheart, azaz „A rettenthetetlen” című hollywoodi alkotását, amelynek központi konfliktusát képezte az említett jogintézmény. A történet szerint I. Eduárd angol király azért vezette be ezt a jogot, hogy így alázza meg skót alattvalóit, egyúttal összekuszálja a skót nemesi vérvonalakat. Mindez természetesen vad kitaláció, ami miatt a magát tradicionális katolikusnak valló Mel Gibson akár bocsánatot is kérhetne a katolikus egyháztól.

Különösen azért, mert a katolikusok a házasságot szentségként tisztelik, a hét közül ez az egyik. Ilyen formán eleve lehetetlen feltételezés, hogy az első éjszaka joga bármilyen formában egyáltalán felmerülhessen, hiszen az egyet jelentett volna egy szentség meggyalázásával.

Az első éjszaka jogában való hit tehát valójában a sötét középkorról szőtt hiedelemvilágnak a részét képezi. Ráadásul nemcsak csalárd módon, de jelen esetben tévesen is. Hiszen, ha az említett Bravehart című filmet vesszük alapul, az sokkal inkább szól a skótok megalázásáról, mintsem a középkor sötét viszonyairól. Lényegében egy kisebbség elnyomásának igen durva szimbóluma, és a film is elsősorban a skót szabadságtörekvésekre összpontosít.

És, ha már I. Eduárd, talán érdekes párhuzam, hogy számunkra az „angol király” személye Arany János „Walesi bárdok” című verséből lehet ismerős. Amelyet a költő éppen a Habsburg elnyomás miatti tiltakozásul, Ferenc József magyarországi látogatására időzítve írt. Edvárd király tehát, legyen az amerikai film, vagy magyar költemény, valahogy mindig a nemzeti szabadságtörekvésekkel kerül párhuzamba, negatív előjellel.

Gréczy Zsolt és a szerzett jog

Hogy mégis hogyan sunnyogott vissza ismét a Ius primae noctis a magyar közbeszédbe, annak kacifántja inkább Gréczy Zsolt kicsorbult gondolkodásának köszönhető. A Demokratikus Koalíció ugyanis azzal a kampánnyal próbálja mozgósítani egyre csökkenő táborát, hogy elvegyék a határon túli magyarok szavazati jogát. Bár érvelésük is éppúgy fals információkon alapszik, arra még később visszatérünk. Foglalkozzunk előbb Gréczy Zsolt Facebook-on megjelent indoklásával, amely szerint a határon túli szavazati jog úgymond szerzett jog, amelyet vissza lehet venni. Erre hozza fel példaként, hogy az első éjszaka joga is egy sötét középkori szerzett jog, amelyet milyen jó, hogy visszavettek. Csakhát, ilyen jog sosem létezett. Hiába készült róla film.

De, ha a filmet vesszük alapul, még így is reménytelenül suta a párhuzam, hiszen abban a történetben az első éjszaka jogával éppen a skót kisebbség megalázása volt a cél. A DK pedig pont azzal alázná meg a határon túli magyarokat, hogy egy szerzett jogukat, a magyar választásokon való részvételt elvennék. Zavaros, ugyanakkor mélyen megalázó és csak a választói zsigereket bökdöső érvelés ez.

A DK most a határon túliak szavazatával riogat

Végezetül térjünk vissza arra is, mennyiben valós félelem a DK azon sugalmazása, hogy a határon túli magyarok dönthetik el szavazataikkal a magyar választások kimenetelét. (Nyilván, pont annyira mint 23 millió románnal riogatni, de erre már felesleges is külön kitérni.) Hiszen Dobrevék már most azon keseregnek, hogy eddig félmillió levélszavazó regisztrált.

A 2022-es országgyűlési választásokat alapulvéve akkor 456 ezer határon túli (illetve magyarországi lakcímmel nem rendelkező) magyar állampolgár regisztrált levélszavazóként. Fontos kitétel, hogy a levélszavazók csak pártlistákra szavazhatnak, országgyűlési képviselőkre nem. A választásokra végül 318 ezer levélszavazat érkezett be, ezek közül érvényes 264 ezer volt. Ez a szám összesen két mandátum sorsa felől döntött a 199-ből.

Ebből egész pontosan lemérhető, hogy a határon túliak szavazási joga elsősorban közjogilag fontos, gesztusértékű, és a Kárpát-medence, tágabb értelemben a világ magyarságának egységét testesíti meg. Ugyanakkor nem befolyásolja olyan mértékben az eredményeket, hogy kijelenthető volna, a határon túli magyarságon múlna a választások kimenetele. Azért küzdeni tehát, és arra ráadásul választási kampányt alapozni, hogy még ezt a jogot is elvegyék a határon túli magyaroktól, szánalmas, és idegen a magyar közgondolkodástól. És még ezt a kampányt is csak olyan hazugságokra tudja alapozni a DK, hogy a kisebbségi létbe szorult nemzettársaink szavazati joga ugyanolyan jog, mint az első éjszaka joga. Tényleg, ez a kettő ugyanaz volna? Vagy nem maradt már végképp semmi méltóság a Demokratikus Koalícióban. Ilyen káros üzenetekre alapozott kampány után mindenesetre megérdemelten hullanak majd ki a parlamentből, ha az áprilisi választásokon a jelenlegi méréseknek megfelelően teljesítenek.