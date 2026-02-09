Kamuprogram tiszás módra

A dupla kommunikáció szánalmas átlátszó, ám 2026-ra eljutottunk oda, hogy a baloldal számára már nincsenek vörös vonalak, nincsenek határok és nincs semmiféle önbecsülés. Hiába mondta Tarr Zoltán, hogy nem merik elmondani a programjukat, a szektások csak legyintettek. Amikor kiszivárgott, akkor azért sokaknak leesett, hogy miért titkolózott Tarr elvtárs. Mindezt megerősítették a folyamatosan okoskodó, megszorításokat és a kedvezményeket megnyirbálni kívánó úgynevezett szakértők, akik a Tisza Párthoz tartoznak, Kéri László egyenesen a pártközpontba jár tanácsokat osztani. Ehhez képest van pofájuk írni egy olyan szánalmas kamuprogramot, ami ráadásul teljesíthetetlen, és ezt már saját berkekből is sokan felhánytorgatták. Van gond elég.
Szégyenteljes a kamuprogram színvonaltalansága
Legalább arra figyeltek volna a tiszás íróbajnokok, hogy valami valóságszaga legyen messziről az fércműnek, de még erre sem voltak képesek. Saját "szakértőik", megmondóik és a baloldali médiumok is fájó szívvel jönnek elő a farbával, miszerint nagy a baj. Ahhoz, hogy a gyönyörű, kommunisztikus zagyvaságnak egyáltalán esélye legyen a valóság talaján, olyan tökéletes csillagállásra van szükség, amely nem létezik. Ráadásul nincsenek meg a nagy álomtervhez a források sem. Olyan ez az egész, mint egy kötelező, gyorsan letudott lecke, amelyben nem is törekedtek arra, hogy a helyes megoldást keressék. Az ordas hazugságok és az agresszió mellett azonban láthatóan a pánik is megérkezett a Tisza Pártba, ahol a pannon Caligula tombolását egyre kevesebben bírják elviselni. Most, hogy gyámot kapott Kapitány István személyében, a külföldi tartótisztek úgy érzik, hogy a célegyenesbe értek. Már csak a nyakas, szabadságához ragaszkodó magyarokat kell megtörni, de mindig itt futott lékre a hajó. Csak rajtunk múlik, hogy most is így lesz-e.