Kamuprogram tiszás módra

A dupla kommunikáció szánalmas átlátszó, ám 2026-ra eljutottunk oda, hogy a baloldal számára már nincsenek vörös vonalak, nincsenek határok és nincs semmiféle önbecsülés. Hiába mondta Tarr Zoltán, hogy nem merik elmondani a programjukat, a szektások csak legyintettek. Amikor kiszivárgott, akkor azért sokaknak leesett, hogy miért titkolózott Tarr elvtárs. Mindezt megerősítették a folyamatosan okoskodó, megszorításokat és a kedvezményeket megnyirbálni kívánó úgynevezett szakértők, akik a Tisza Párthoz tartoznak, Kéri László egyenesen a pártközpontba jár tanácsokat osztani. Ehhez képest van pofájuk írni egy olyan szánalmas kamuprogramot, ami ráadásul teljesíthetetlen, és ezt már saját berkekből is sokan felhánytorgatták. Van gond elég.

Kamuprogramot írattak Magyar Péterrel a tartótisztek: Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Szégyenteljes a kamuprogram színvonaltalansága

Legalább arra figyeltek volna a tiszás íróbajnokok, hogy valami valóságszaga legyen messziről az fércműnek, de még erre sem voltak képesek. Saját "szakértőik", megmondóik és a baloldali médiumok is fájó szívvel jönnek elő a farbával, miszerint nagy a baj. Ahhoz, hogy a gyönyörű, kommunisztikus zagyvaságnak egyáltalán esélye legyen a valóság talaján, olyan tökéletes csillagállásra van szükség, amely nem létezik. Ráadásul nincsenek meg a nagy álomtervhez a források sem. Olyan ez az egész, mint egy kötelező, gyorsan letudott lecke, amelyben nem is törekedtek arra, hogy a helyes megoldást keressék. Az ordas hazugságok és az agresszió mellett azonban láthatóan a pánik is megérkezett a Tisza Pártba, ahol a pannon Caligula tombolását egyre kevesebben bírják elviselni. Most, hogy gyámot kapott Kapitány István személyében, a külföldi tartótisztek úgy érzik, hogy a célegyenesbe értek. Már csak a nyakas, szabadságához ragaszkodó magyarokat kell megtörni, de mindig itt futott lékre a hajó. Csak rajtunk múlik, hogy most is így lesz-e.