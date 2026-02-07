Karácsony Gergely félreérti önmagát, ezért nem dolgozik

A főpolgármesteri cím birtokosára oda kell figyelni! Nemcsak azért, mert Budapestet vezeti, hanem amiért a miniszterelnök után rá szavaztak az országban legtöbben közvetlenül. (Oké, miniszterelnökre mint listavezetőre szavaznak közvetlenül, természetesen a parlament választja.) Tagadhatatlan, hogy Karácsony Gergely mögött erős felhatalmazás, komoly legitimáció van, ami feljogosítja őt arra, hogy országos ügyekben is megszólaljon. És odafigyeljenek rá. Ez az úgynevezett tekintély, amit – ezek szerint – egyáltalán nem ért Karácsony Gergely.

Karácsony Gergely meleg hóval szívesen foglalkozna, de olyan nincs.

A főpolgármesteri cím elég sokszor belépő is az országos politikába, Közép-Európában a progresszív, brüsszeli erők közös receptje a főpolgármesterből felépített kihívó. Karácsonnyal is megpróbálták, aztán elütötte a villamos Langley és Brüsszel eltérő stratégiája miatt. Maradt neki a főpolgármesterség, hiába a nagy ambíciók, hogy aztán ebben a szerepkörben az el nem végzett munkával írja bele magát a történelembe.

Karácsony Gergely figyelemzavaros főpolgármester

Karácsony Gergely ugyanis nagyon szeret a kormány első számú ellenzékét játszani, Budapestet pedig ennek rendeli alá. Mindig pont az ellenkezőjét csinálja, mint amit a kormány. Ez sokszor szimbolikus cselekvésekben merül ki, mint amikor lelkes gyarmati tisztségviselőként az amerikai demokrata fellegvárak mintájára ő is színes meleg- és mingránsbarát városnak nyilvánítja Budapestet, de sokszor sajnos gyakorlati ügyekbe is beleártja magát.

Az pedig, hogy Karácsony Gergely saját külpolitikát folytat a kamu diplomataképzőjével és Jávor Benedek brüsszeli irodájának finanszírozásával, pénzt is időt rabol a főváros kötelező feladataitól. Nem is beszélve a számtalan apróságról, hogy itt melegbarát ügyintézést, ott kábítószereseket tutujgató központot, amott meg érdektelen művészeket finanszíroz. A pénz csak részben probléma. Ugyan véges számú áll belőle rendelkezésre, de ha lenne szándék, a nem kötelező feladatokra is lehet csipegetni a költségvetésből. Karácsony Gergely viszont nem csipeget, hanem a felesleges (önként vállalt, nem kötelező) feladatokra csoportosít át forrásokat a kötelezők terhére. Vagyis úgy vásárol területet az államtól, úgy finanszíroz ökörségeket, hogy közben nem takarítja a várost. És nem pusztán azért, mert nincs rá pénz, hanem figyelem sem jut rá. Karácsonyt nem érdeklik azok a feladatok, amik elvégzésére őt megválasztották.

Karácsony Gergelyt nem érdeklik a kátyúk, nem érdekli a havazás, ő melegpárti díjakat szeret átvenni külföldön az elvtársaitól, a haverjainak fizeti a színitanodát és a kellemes drogozás körülményeit, illetve nagy hangon veszekszik a kormánnyal. Ez pedig a saját szerepének a teljes félreértése.

A főpolgármesterként felnőhetett volna az országos politikához, de Karácsony Gergely maradt politikai kisgyerek. Durcáskodik, panaszkodik, követelőzik, másra mutogat, de a munkát elutasítja. Ezért nem lesz képes soha feljebb lépni, mert a nagyon ellenzéki, nagyon O1G-s budapesti polgárokon kívül ezzel mindenki tisztában van. A szavazóinak meg marad a gondolkodás, hogy hiába szavaznak Karácsony Gergelyre, hiába lesznek ettől a szavazattól nagyon jó emberek, akik nagyon megmutatták Orbánnak, a kátyúk csak szaporodnak. Tulajdonképpen Budapest és Karácsony megérdemli egymást.