Macron Európa nevében tárgyalna, de ki az az Európa

Tekintve, hogy a magyar álláspont szerint mindenképpen minden felet meg kell hallgatni, Emmanuelle Macron kijelentése, miszerint hamarosan tárgyalásra kerül sor Európa és Oroszország között még jól is hangozhatna. A probléma azonban az, hogy a francia elnök sem azt nem fejtette ki, hogy kinek a nevében tárgyalna, sem azt, hogy miről.

Macron atomfegyverekkel fenyegetőzik

Fotó: AFP

Macron nem Európa

Első körben tisztáznunk kell, hogy a francia államfő nem tárgyalhat az Európai Unió nevében. A kontinens nevében sem. Esetleg Franciaország nevében tárgyalhatna Vlagyimir Putyinnal, illetve nagy engedelmekkel a "hajlandóak koalíciójának" vezetőjeként. Ez utóbbinak azonban nincs vezetője, így Macron tárgyalási alapja enyhén szólva is kérdéses.

Másodsorban pedig azt kéne tisztáznunk, hogy mégis miről tárgyalna Macron Putyinnal? Ha a fenti megfejtésnél maradunk és a hajlandóak koalícióját nézzük, nos, nekik egyetlen álláspontjuk van: Oroszországnak semmiféle engedményt nem szabad tenni, és el kell odázni a békét. Ebből a szemszögből nem igazán értjük, hogy Putyin miért ülne asztalhoz velük.

Teljesen szürreális tehát azt gondolni, hogy a francia elnök bármiféle eredmény elérhetne Európa számára, miközben az Emírségekben már folynak a háborúk olyan komolyan vehető felek között, mint Washington és Moszkva. Az egyetlen dolog, amit Macron a kijelentésével elért az az, hogy a Kremlben talán néhányan mosolyra derültek.