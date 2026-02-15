Szóval Orbán Viktor évet értékelt. Egy valódi évértékelőt halottunk, nem kampánybeszéd volt, nem az ellefél indokolatlan ócsárolása. A miniszterelnök az elért eredményekről beszélt, és stratégiai víziót vázolt fel a jövőről - tehát az elmúlt időszak, plusz annak tükrében a tervezett és valószínűsíthető jövő. Tisztán világosan. Ahogy azt kell. Ami biztos, hogy Magyar Pétertől ilyesmire nem számíthatunk vasárnap.

Vajon értékeli a drogos bulit vasárnap Magyar Péter?

Vajon értékeli a drogos bulit vasárnap Magyar Péter?

Tekintettel arra, hogy a szektavezér túl sok eredményt nem igen fog tudni felmutatni, hacsak nem tartja annak az ukrán titkosszolgálatokkal való barátságkötést, a brüsszeli parancsok szervilis meghallgatását, a valódi “programjuk” sikertelen eltitkolását a magyar emberek elől, vagy esetleg a drogbuliba veretést.

Bár a Fidesz és Orbán Viktor mindent rosszul csinál szerintük, ennek ellenére az évértékelő műfaját is előszeretettel másolják, ahogy minden mást is (békemenet, stb), de ugye tudjuk, hogy az eredeti mindig mindenből jobb. Magyar Péter most minden bizonnyal megnézi, hogy milyen kommenteket kap a tiszás szektától Orbán Viktor a beszéde alá, azokat összeszedi és gyorsan kreál belőle egy beszédet. Hiszen eddig egy olyan értékelhető beszédet sem sikerült felmutatnia a Bütyöknek, amiben valódi víziók, gondolatok voltak, a szektás kommentek viszont rendre visszaköszönnek az aktuális “énbeszédben”.

Víziók és valós gondolatok helyett majd hallgathatjuk egy órán keresztül, hogy propaganda, éhező vendégmunkások, irány a börtön, vagyonelkobzás, vergődés, Tóni, a rejtett kamera szerelő, én, én és én, valamint, hogy én és én jobb vagyok, mint az Orbán, szeressetek és sajnáljatok, mert az Orbán bánt. Remélem tudtam segíteni a “beszéd” írásban kedves Bütyök, hiszen látjuk most épp mennyire elfoglalt vagy. Hiszen megint utánozni kellett Orbánt, aki most Brüsszelbe utazott, hogy felvázolja többek között azt, hogyan lehetne kisegíteni az EU-t a gazdasági lejtmenetből, úgyhogy a Péternek is utaznia kellett. Hiszen most ez volt a másolási napirenden. Csak míg Orbán itt is államfői feladatait végezte - hiszen uniós tagállamként nekünk is érdekünk, hogy az unió újra versenyképes legyen -, addig a Bütyöknek jelenése volt a brüsszeli főnökeinél. Hiszen nem áll túl jól a szénája. Bütyök ment, megkapta az ukázt, ma pedig elkiabálja a legújabb gyűlöletbeszédét. Micsoda remek alternatíva. Ja nem.