Magyar Péternek nem győzelem kell, hanem terapeuta

Most már ott tartunk, hogy naplószerűen kell kövessük, hogyan éli meg a Tisza Párt vezére a kapuzásári pánikot. A radnaimark.hu-ra kikerült fotó és a 2024. augusztusi dátum nem azért érdekes igazán, hogy ott konkrétan mi történt – a szex tényleg magánügy, a drogozás persze nem, de azt nyomozza ki a hatóság –, hanem, hogy ez az éjszaka tipikusnak mondható Magyar Péter életéből. Ez ugyanis elejtett szavakból kiderülgetett. Hogy random összetalálkozik egy ukrán elit szórakozóhelyen egy Abdul, vagy milyen nevű illetővel, az őt zsaroló exével, Evelinnel, annak (miért pont?) ukrán barátnőjével, majd nekiindulnak a sofőr/testőr kíséretében (mert egy Magyar Péternek az is kell, és telik is rá) nyakukba veszik az éjszakát, csak már nincs az ízlésüknek megfelelő hely. Erre felmennek egy ismerősükhöz, ahová járni szoktak, és ahol tálcákon fehér porok szoktak lenni, de ez Magyar Pétert nem szokta zavarni. És ahol be vannak amúgy kamerázva a szobák. Szóval, ez összességében milyen bizarr sztori már csak eddig is?

Teljesen mindegy a póz, az a lényeg, ahogy Magyar Péter létezi, fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

Amit egy olyan weboldal robbantott ki ráadásnak, amelyről mára korántsem meri már senki sem állítani, hogy valamiféle kormányzati lejáratás része volna. Magyar Péterről azóta a baloldalon is simán elhiszik, hogy a köreiből zsarolhatja valaki. Miért? Az Evelin is zsarolta, mégis összefeküdtek. Ez is csak így kiderülget. Magyar Péter egyszerűen ilyen csávó.

De miért beszél Magyar Péter thai törpékről?

És csak annál bizarabb, mi következhet itt még. Mert, amiről Magyar Péter beszélni szokott, az valahogy a maga kurta-furcsa módján beleízesül a valóságba. Például a városligeti, utóbb népligeti tóból eltűnő aranyhalak és vadkacsák esete. Hogy azok valójában esetleg nem Magyar Péter és random cimborái szórakozásának estek e áldozatul az egyik, vagy akár több vad éjszakán?

Persze, minden vad vágya nem teljesülhet Magyar Péternek, az élet bármekkora császára is legyen, mégiscsak Budapest jelenti a határait. Milyen árulkodó, ahogy a Telexnek azon révedezik, hogy az őt állandóan figyelő kormányzati mesterséges intelligencia mára mindenre képes. Még arra is, hogy egy buliba helyezzék egy elefánttal, huszonöt meztelen nővel, meg thai törpékkel. Ugyan, Magyar Péteren kívül ki akarná, hogy huszonöt meztelen nővel szerepeljen egy képen? Pláne elefánttal meg thai törpékkel? Erre most kezdhetünk aggódni, hogy esetleg tényleg történt valami hasonló Magyar Péter valóságában, amiről egyáltalán nem akartunk tudni.

Ezt jelenti valójában Szeretetország

Valójában ez a történet ezzel a weboldalon megjelent képpel és dátummal máris ennyi. Ahogy Magyar Péter is ennyi. Pont ezt kell megérteni. Ez az ember ennyi. Teljesen mindegy, hogy mit bőg el monotonon a színpadokon, vagy éppen milyen virágmintás műparasztnak öltözik. És, hogy mekkora a magyarzárszlója, hiszen van, akinek itt is csak a méret a lényeg. Az számít, hogy mit jelent Magyar Péter számára az ő szeretetországának a mindennapi valósága, amelyben otthon van, amelyben otthonosan mozog és jól érzi magát benne. Amiért küzd.

Hát, az pontosan az a 3-4 belső budapesti kerület, ahol, ha csak teheti, nekiiramodik az éjszakának. Alapjáratban kezdésnek belefér az olcsó lőre és a tinikhez dörgölőzés valami tinikocsmában, aztán jöhet a gizdulás random Abdulok meg random exek társaságában a saját testőrrel exkluzívabb helyeken, zárásként valami beleegyezéses, de valószínűleg inkább megegyezéses szex a gyanús haver gyanús odújában.